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İNCELEME DEFNE

10 Ağustos 2010 19:41

-İNCELEME DEFNE-Y İLE GAZZE GEMİSİNE KAYDIRILDI İSKENDERUN (A.A) - 10.08.2010 - İsrail'in, 31 Mayısta Gazze'ye yardım götüren filoya düzenlediği baskından sonra el koyduğu ve daha sonra Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limana getirilen 3 Türk gemisinden Mavi Marmara'da inceleme yapan ekiplerin bir bölümü çalışmalarını ''Defne-Y'' ve ''Gazze'' gemisine kaydırdı. Alınan bilgiye göre, Mavi Marmara'daki çalışmaları tamamlama aşamasına getirdiği belirtilen inceleme ekiplerinin, bir bölümü çalışma yapmak üzere Defne-Y gemisine geçti. Defne-Y gemisinde gün içinde bomba uzmanı ekiplerce bomba araması ve olası radyasyon taraması yapıldı. Mavi Marmara'daki yardım gönüllülerine ait eşyaların bulunduğu ve Defne-Y gemisine yüklendiği belirtilen konteynerin da açılarak olay yeri inceleme ekiplerince inceleneceği öğrenildi. Bomba uzmanı ekipler ise Defne-Y'deki çalışmalarının ardından Gazze gemisinde bomba araması ve olası radyasyon taraması çalışması yaptı.

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