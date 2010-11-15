İncekara: Sapık dizileri muhafazakarlar körüklüyor

T24- TV dizilerindeki cinsellik ve şiddet içerikli görüntüler, TBMM Kayıp Çocuklar Araştırma Komisyonu Başkanı AKP milletvekili Halide İncekara’yı çileden çıkardı. İncekara bu dizilere reklam veren patronlara kızdı ve "Sapık dizilere, muhafazakarlar reklam veriyor, 9 korumayla gezerler ama bu dizilere reklam vermekten de geri kalmazlar" dedi.





Televizyon dizi ve filmlerindeki cinsellik ve şiddet içerikli görüntüler, TBMM Kayıp ve Mağdur Çocuklar Araştırma Komisyonu Başkanı AKP İstanbul milletvekili Halide İncekara’yı çileden çıkardı.





İncekara bu tür dizilere reklam veren patronlara kızdı ve "Sapık dizilere, muhafazakarlar reklam veriyor, 9 korumayla gezerler ama, bu dizilere reklam vermekten de geri kalmazlar" dedi.

GAZETEPORT’a konuşan İncekara, sanatçı Beren Saat ile Engin Akyürek'in oynadıkları "Fatmagül’ün suçu ne" ve Reşat Nuri Gültekin’in romanından uyarlanan "Yaprak Dökümü" adlı dizilerin bir süre önce gittiği Azerbaycan’da da ilgiyle takip edildiğini görünce şaşırdığını söyledi. İncekara, "Ben de bu dizileri, hangisinde hangi sapıklıklar yapılıyor diye, ibretle izliyorum" dedi.



Patronlar ve Beren Saat



"Dizilere değil, reklam verenlere tepki göstermek gerekiyor" diyen İncekara şunları söyledi:



"Parayı bastırıp reklam verenler sayesinde bu diziler yayınlanıyor. Aslında bunların hepsi muhafazakar insanlar. Koca koca kadınlar ve adamlar ama bir sürü sapığı tahrik eden sahnelerle, yeni sapıklar yaratıyor. Karıları kızları var, 9 korumayla geziyorlar ama reklam vermekten geri durmuyorlar. Azerbaycan’da bile, Fatmagül’ün suç ne adlı dizinin ilgiyle izlendiğini gördüm. Yani sadece bize özgü değil, demek ki bu coğrafyaya özgü bir şey var"



Dizilerin senaristlerini de eleştiren İncekara, "Senaristerin ruh sağlığından ve şuur altından şüphe ediyorum" dedi. AKP milletvekili ayrıca, daha önce yine çok tartışılan "Aşkı Memnu" adlı dizide de rol alan genç oyuncu Beren Saat’in de ruh sağlığının bozuk olduğunu iddia etti. İncekara, "Bu kızın fiziki ve ruhsal yapısı bozuk" dedi.



(Gazeteport)



