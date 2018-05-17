İnce'den TRT Genel Müdürü'ne: Orası babanın çiftliği değil; size öyle bir haddinizi bildireceğim ki, göreceksiniz!

Amasya'da yaptığı mitingte TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e yönelik sert eleştirilerde bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Hepimiz elektrik faturası ödüyoruz değil mi, içinde TRT payı var. Hepimiz para veriyoruz, TRT’yi yöneten zat, sana sesleniyorum. Orası babanın çiftliği değil, sana ben para ödüyorum, Çorumlular para ödüyor" ifadelerini kullandı. İnce, "TRT, sana verdiğimiz bu paralar haram olsun. Boynunda kalsın, boğazında kalsın, zıkkım olsun. Size öyle bir haddinizi bildireceğim ki, göreceksiniz! Siz kimsiniz, ne zannediyorsunuz kendinizi!" diye ekledi.

Kin, rövanş ve intikam duygularına sahip olmadığını söyleyen İnce, "Ama iki konuyu ciğerime yazdım. Soma'da yere düşen o madenciye tekme atan vardı ya, onu ciğerime yazdım. TRT'yi de onun yanına yazdım. TRT Genel Müdürü, sana sesleniyorum. Seni ciğerime yazdım, kalbimin bir kenarına yazdım. Bu fakir milletin hakkını Recep Tayyip Erdoğan'a yedirerek yaptığın bu yayıncılığı sana yedireceğim! Adalet olacak bu memlekette!" ifadelerini kullandı.

"Ateşleyin bakalım biraz, banka önlerinde kuyruğa girin biraz"

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının finanse edilmesi için destekçilerine yaptığı bağış çağrısını da yineleyen İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya sırasında devlet uçağı kullanmasına da değindi. "Bizim hemşehri atlıyor devletin uçağına, 300 koruma. Biz de kiralayıp kendimiz geziyoruz. Sizin de katkı sağlamanız lazım biraz" diye konuşan İnce, şöyle devam etti:

"Bankaya para yatıracak mısınız bana? Çok yatırmayın, kendinizi zora sokmayın. Ateşleyin bakalım biraz, banka önlerinde kuyruğa girin biraz. 5 lira, 10 lira neyse... Bakalım örtülü ödenekle mi kampanya daha güzel yapılıyor, milletin 50, 100 lirasıyla mı? Yalnız TC kimlik numaralarını yazın, yazmazsanız Hazine'ye gidiyormuş. Fırına biraz odun atın, ateşleyin biraz. Cebe atmayacağız ama haberiniz olsun. Kampanyada kullanacağız."

Kadın ve gençler ağırlıkta

T24'ten Hülya Karabağlı'nın izlenimlerine göre, seçim kampanyaları kapsamında Amasya’dan sonra Çorum’a geçen İnce’yi, kadın ve gençlerin ağırlıkta olduğu bir kalabalık karşıladı. İnce’nin Çorum’a havaalanı yapılacağı ve demiryolu getirileceği yönündeki vaatleri, kendisini dinleyenler tarafından alkış ve ıslıklarla karşılandı.

‘Koyu bir CHP’li’ olduğunu söyleyen Ali Kurt, İnce’nin konuşması sırasında gözyaşlarını tutamazken; çevredeki çalışanlar da CHP’nin cumhurbaşkanı adayını işyerlerinin pencelerinden dinledi.

CHP’nin Millet İttifakı’nı kurduğu diğer siyasi partilerden de mitinge temsil düzeyinde katılım olurken; Çorum Saat Kulesi Meydanı’nda yaklaşık 10 bin kişi toplandı.

İnce’nin Çorum’da yaptığı mitingdeki konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Bütün dünyanın şunun bilmesini isterim. Siz bu dünyanın insanları, Mısır'a gidiyorsunuz piramitleri görmeye. O piramitlerin yapıldığı dönemle Hititlilerin yaşadığı dönem aynı. Mısır'da piramitlerin yapıldığı dönemde bir suç işlendiğinde kısasa kısas varken, Çorum'da tazminat yöntemi vardı. 3 bin 500 yıl önce Mısır'ın önündeydi Çorum. Bugün de önünde olmalı. Mısır'a gidiyorsa piramitleri görmeye, önce Çorum'a gelmelidir. 3 bin 500 yıl sonra Çorum hak ettiği yerde olacak. Havaalanını yapacağız, demiryolunu yapacağız. Kayseri'yle Çorum Anadolu kaplanlarıydı. Kaplan kükrüyor mu? Yeniden kükreteceğiz.

-Ayın 19'unda Samsun'da açıklayacağım manifestomu. Genel Merkez de 24'ünde açıklayacak. Benim danışmanlar diyor, mazotu 3 liradan yapabiliriz; onlar diyor 3.5 lira yapabiliriz. Aradaki anlaşmazlığı çözeceğiz, 3 liradan az olmayacak, 3.5 liradan çok olmayacak.

"Pasaportunuz Kapıkule'den sonra iş yapacak"

-Tek olan şey bir grubun olamaz. Tek olan şey hepimizindir. Bayrak tektir, CHP'nin de AKP'nin de. Cumhurbaşkanı da tektir, herkesin cumhurbaşkanıdır. Ben Çorum'dan Ak Partili analara, bacılara sesleniyorum. Size söz veriyorum çocuklarınızı iyi okullarda okutacağız.

-Pasaportunuz Kapıkule'den sonra iş yapacak, işe yarayacak. Ezdirmeyeceğim sizi Avrupa'da söz. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına göndereceğiz. Üniversiteliler, size 19 Mayıs ve 29 Ekim'de iki kere burs vereceğiz. O 500'er lira parayı ne ben ne CHP verecek; bugün verilenleri Ak Parti'nin vermediği gibi. Türkiye Cumhuriyeti devleti verecek size o parayı.

-Gençler, üniversitede okurken 475 lira kredi alıyorsunuz. Okul bitince işsiz kalıp babanızdan harçlık alıyorsunuz. Size meydanlarda tezek, pislik diyen bir cumhurbaşkanı değil; meydanlarda size öğretmen, abiniz gibi davranan birisi olacağım. Okul bitti, kredi ne olacak? İşe giremediği takdirde, o 475 lirayı iki yıl boyunca devlet sana ödeyecek, söz veriyorum.

-Esnaf kardeşim, kan ağladığını biliyorum. Emeklilerin geçinemediğini biliyorum. Bayramlarda bin lira dediler. Yalan. 300 lira, 500 lira, 1000 lira alan var. Kademeli, herkese bin lira yok. Teşekkür ederiz, keşke herkese bin lira deselerdi.

-Haksızlıklar var Türkiye'de. Subay emekli oluyor tazminat alıyor, astsubay almıyor. O da bu memleketin evladı değil mi? Polisler bağırıyor, 3600'ü vermiyorsun. Sendika hakkı vermiyorsun. Memur 40 saat çalışıyor. Mesai yaparsa mesaisini alıyor, polis alamıyor. Angarya bu, Türkiye Cumhuriyeti angarya yapamaz. 40 saatin üzerinde çalışırsa hakkını vereceksin.

-18 yaşında çalışmaya başlamış, 30 sene prim ödemiş. Gelmiş 48 yaşına, "Olmaz" diyor. Bu sorunları da en kısa zamanda çözeceğiz.

"Türklerle Kürtlerin arasında bir gönül köprüsü kurmak istedim"

-Ey Ce-Ha-Pe, sen köprü yaptın mı diyor. Ey Erdoğan, sen hiç şeker fabrikası, TEKEL, Petkim, Tüpraş yaptın mı! Köprü yapmak kolay iş. 50 sene önce Demirel yaptı birinci köprüyü, ikinciyi Özal, üçüncüyü de Erdoğan yaptı. Dördüncüyü de İnce yapar. Ben gönüllerde köprü kurmak istiyorum gönüllerde. Edirne'de miting yaptım, bir sonraki gün Hakkari'ye gittim. Oradan Rize'ye, Antalya'ya geçtim. Türklerle Kürtlerin arasında bir gönül köprüsü kurmak istedim. Sünniler, Aleviler, Şafiler arasında gönül köprüsü kurmak istedim. Bu milleti barıştırmak, uzlaşmak istiyorum.

"Bağımsız bir kuruluşun başkanını nasıl parti genel merkezine çağırırsın!"

-Doları durduramıyorlar. Ne oluyor? Binali Yıldırım'a soruyorlar, "Dolsa ne olur, dolmasa ne olur" diyor. Ekonomi Bakanı, kurun yükselmesini tanımıyor. Batırıyorlar bizi batırıyorlar. Merkez Bankası Başkanı'nı Ak Parti Genel Merkezi'ne çağırıyorlar. Ayıp ya, ayıp. Bağımsız bir kuruluşun başkanını nasıl parti genel merkezine çağırırsın! Sen bunu yaparsan Avrupa'daki yatırımcı sana güvenmez. Para güvenli bir liman arar. Türkiye'de işlerin doğru gitmediğini, MB Başkanı'nın talimatla çalıştığını görünce para kaçar.

-Bizim dönemimizde komiser olmak için FETÖ'cü olmak gerekmeyecek. Adil davranacağız. Herkes diyecek ki, "Ben doğru iş yaparsam müdür olurum, vali olurum". Herkes buna inanacak ve aidiyet duygusu artacak. Bayrağını, milletini daha çok sevecek.

-Passolig'i niye kurdular. Statlara gidince Erdoğan'ı protesto ediyorlar. Kaldıracağız. Cumhurbaşkanı olduğumda, stadyuma girdiğimde Ak Partililer de beni alkışlayacak. Sen tezek de, pislik de; testinin içinde ne varsa ağzından o akar.

-Gelişmiş ülkelerde enflasyon yüzde 3, Türkiye'de yüzde 11. Gençlerde işsizlik oranı yüzde 20. Batıyoruz. Buradan nasıl kurtulacağız? Bir, Türkiye'yi hukuk devleti yapacağız. Bunu başardıktan sonra liyakat sistemini kuracağız. İdeolojik saplantılarımıza esir olmayacağız ve özgür yurttaşlar yetiştireceğiz.

-Bakın şu anda Türkiye televizyon yapıyor, bir televizyondan 10 Euro kazanıyoruz. Otomobil yapılıyor, bir tanesinden 100 Euro kazanıyoruz. Fason çalışıyoruz fason. Boşa çalışıyoruz, bir işe yaramıyor. Hikaye onlar. Çünkü marka, teknoloji, tasarım bize ait değil. Mercedes'i üretiyoruz ama parayı yine Avrupa kazanıyor. Peki nasıl yapacağız? Ar-Ge'yle çıkacağız bir. Gençleri tasarım, teknoloji konusunda yetiştireceğiz. Marka olacağız marka. Dünyada 100 marka arasında bir tane Türkiye'den yok. Marka olamazsanız boşa çalışırsınız boşa.

-Cumhurbaşkanını eleştireceksiniz benim dönemimde. Eleştirdiniz diye sabahın 5'inde evinize polis gelmeyecek. Cumhurbaşkanı eleştiriden korkmayacak. Cumhurbaşkanı millete hakaret etmeyecek, millet de ona etmeyecek.

-Yurtdışına göndereceğimiz 10 bin öğrenci, güneş enerjisini depolamayı öğrenecek. Kullanacağız bu enerjiyi.

-Mutlu insanlar ülkesi olacağız. Fakirlikten kırılıyoruz. Asgari ücretle zor iş buluyor çocuklarımız.

"Bankaya para yatıracak mısınız bana? "

-Şimdi bir kampanya yapıyoruz. Önce ben sınava gireceğim, sonra siz. Bir uçak kiraladık, küçük bir uçak. Su yakmıyor, benzin yakıyor. Bizim hemşehri atlıyor devletin uçağına, 300 koruma. Biz de kiralayıp kendimiz geziyoruz. Sizin de katkı sağlamanız lazım biraz. Bankaya para yatıracak mısınız bana? Çok yatırmayın, kendinizi zora sokmayın. Ateşleyin bakalım biraz, banka önlerinde kuruğa girin biraz. 5 lira, 10 lira neyse... Bakalım örtülü ödenekle mi kampanya daha güzel yapılıyor, milletin 50, 100 lirasıyla mı? Yalnız TC kimlik numaralarını yazın, yazmazsanız Hazine'ye gidiyormuş. Fırına biraz odun atın, ateşleyin biraz. Cebe atmayacağız ama haberiniz olsun. Kampanyada kullanacağız.

-TRT’ye bir yuh çekin de göreyim. Bir şey söyleyeceğim. Hepimiz elektrik faturası ödüyoruz değil mi, içinde TRT payı var. Hepimiz para veriyoruz, TRT’yi yöneten zat, sana sesleniyorum. Orası babanın çiftliği değil, sana ben para ödüyorum, Çorumlular para ödüyor. Buradan hep birlikte: Haram olsun mu? (Harım olsun, cevapları) TRT, sana verdiğimiz bu paralar haram olsun. Boynunda kalsın, boğazında kalsın, zıkkım olsun. Size öyle bir haddinizi bildireceğim ki, göreceksiniz! Siz kimsiniz, ne zannediyorsunuz kendinizi! Kinim, rövanş, intikam duygum yok ama iki konuyu ciğerime yazdım. Bir, Soma'da yere düşen o madenciye tekme atan vardı ya, onu ciğerime yazdım. İki, TRT'yi de onun yanına yazdım. TRT Genel Müdürü, sana sesleniyorum. Seni ciğerime yazdım, kalbimin bir kenarına yazdım. Bu fakir milletin hakkını Recep Tayyip Erdoğan'a yedirerek yaptığın bu yayıncılığı sana yedireceğim! Adalet olacak bu memlekette!

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılamak benim işim değil. Benim işim adil yargı düzeni kurmak. O yargı ister beni yargılar, ister Erdoğan'ı yargılar. Benim cumhurbaşkanlığımda bir salona girdiğimde yüksek yargıçlar ayağa kalkmayacak. Yüksek yargıçlar benimle Yalova'ya gelip elma toplamayacak; adalet dağıtacaklar adalet! Dağıtmazlarsa cüppelerinin önüne çıtçıt yaptıracağız!

"Ey Amerika diye posta koyuyor, sonra gidip 11 milyon dolarlık uçak alıyor"

-Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz vahşice öldürülüyor. Buradan ilan ediyorum. 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay içinde yargı düzenini değiştireceğiz, adil bir yargı düzeni kuracağız ve Amerika'ya diyeceğiz ki FETÖ'yü bize iade et. Etmezsen, 24 Aralık Noel günü İncirlik'teki askerlerini Washington'a göndeririz diyeceğiz. Amerika bizim eski müttefikimiz ama PKK'ya destek verirse gereğini yaparız. Almanya'yla kavga etmek istemiyoruz, milyonlarca vatandaşımız yaşıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz, yeni bir Anayasa, yeni bir seçim olsun. İtirazımız yok. Bizim dünyada saygın bir ülke olmak gibi kaygımız var. Ey Amerika diye posta koyuyor, sonra gidip 11 milyon dolarlık uçak alıyor. Ey Rusya diye posta koyuyor, domatesler gitmiyor, turistler gelmiyor. Ey Hollanda diye posta koyuyor, Petrol Ofisi'ni satıyoruz.

-Dış politikada yanlışlıklarımız. İç politikayla, dış politikanın karışık yapılmasından kaynaklandı. Bu dört ayda, 750 milyon lira örtülü ödenek kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım. Yazık, günah! Söz veriyorum, benim cumhurbaşkanlığımda bu 3'te birin altına düşecek.

"1.5 sene oldu bir daire alalı; evime doymadım, evimde oturacağım"

-Kazanınca sarayda oturmayacağım. Bu ülkenin yüksek puan almış, zeki çalışkan öğrencilerine vereceğim. Devletin işleri için Çankaya Köşkü'nü kullanacağım. Ben 14 sene kirada oturdum Ankara'da, 1.5 sene oldu bir daire alalı. Evime doymadım, evimde oturacağım. Bana göre dünyanın sarayı, helal parayla alınmış bir yer. Evimden falan çıkamam. Bıkarsam 3-5 sene sonra bakarız. Bana göre saray zaten orası.