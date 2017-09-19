İnce’den rektöre: Canınızı sıkmayın, ben de genel başkan olamadım

Yalova Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, "Edinburgh Üniversitesinde okudum. Orada hoca olamadım"dedi. Açılışa katılan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Hiç canınızı sıkmayın. Bak ben de genel başkan olamadım. Ben moralimi bozuyor muyum?" diyerek Tomar’a takıldı.

Yalova Üniversitesi kampüsünde yeni akademik yılın açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür ile akademik kadro ve öğrenciler katıldı.



Başsağlığı diledi



Yalova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, yeni akademik yılın buruk açıldığını söyledi. Tomar, Bugün burada şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı görevini devralmış olan Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız olacaktı. Ben de dün yurt dışındaydım. Yurt dışında haberim oldu. Hemen uçağa atlayarak buraya geldim. Sayın Rektörümüz, şu anda Diyanet İşleri Başkanımız, burada olamadığından dolayı çok üzgün olduklarını ifade ettiler. Geçen hafta Yalova Üniversitesinin bir öğrencisi, Work and Travel Programı kapsamında bulunduğu Amerikada trafik kazası geçirdi. Yalova Üniversitesi ailesi olarak ailesine baş sağlığı diliyoruz. Bir öğretim yılına bu şekilde başlamak istemezdik, ama maalesef hayatın olağan akışı içerisinde bu tür şeyler olabiliyor" dedi.



Konuşmasında, üniversitenin yapısal sorunları olduğunu söyleyen Rektör Vekili Tomar, "Şahsen ben de kendimi çok layık görmüyorum bu işe. Ben Edinburgh Üniversitesinde okudum. Orada hoca olamadım. Türkiyemizin seçkin kurumları Boğaziçinde, ODTÜde, buralarda da hoca olamadım. Belki epey eksik yanım var. Yani Yalova Üniversitesinde gelmeyi çok hak etmiyorum belki de ama olsun. Gene de samimiyetle elimden geleni yapacağım. Buraya gelen öğrencilerimizin de bazı sorunlarla karşılaşacağını biliyorum. Elimden geldiğince görevde olduğum müddetçe öğrencilerimizin sorunlarını çözeceğim diye konuştu.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da programda bir konuşma yaparak Yalova Üniversitesinin ne yazık ki istenen seviyeye erişemediğini dile getirdi.



Milletvekili İnce gençlere tavsiyede bulundu



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise yaptığı konuşmada gençlere tavsiyede bulundu. İnce, Gençlere bir tavsiyem olacak. Dünyayı değiştirenler; itaat edenler değil itiraz edenlerdir. Kim itiraz etmişse o değiştirmiştir. Hazreti Peygamber, kurulu düzene itiraz etmiştir, onun için değiştirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, emperyalizmin pençesine itiraz etmiştir, onun için değiştirmiştir. Dünyaya bakın, sadece bizim milletimize değil. Bu hep böyledir. Gezegenimizde üç önemli değişim var. Tarım, Sanayi ve İletişim ile Bilişim Devrimidir. Her devrim kendi ideolojisini doğurmuştur. Tek tanrılı dinler, Tarım Devriminden sonra ortaya çıkmıştır. Milliyetçilik Sanayi Devriminin bir eseridir. Demokrasi de İletişim ve Bilişim Devriminin ideolojisidir. Ne yaparsanız yapın değiştiremezsiniz. Sorgulayan, eleştiren, itiraz eden bir nesil yetiştirmediğimiz sürece bu topraklarda işimiz zor. Ne yaparsan yap. Müfredatı üç kere değiştir, on üç kere değiştir hiç fark etmez. İnternet var. Sen neyi okutursan okut açar interneti bulur, onu okur dedi.



"Ben de genel başkan olamadım"



Rektör vekiline de seslenen İnce, Hocam üzülmeyin, iyi üniversitelerde hoca olamamışsınız. Bu ülkede Pavarottiyi konservatuara almadık biz, sesi yetersiz diye. Hiç canınızı sıkmayın. Bak ben de genel başkan olamadım. Ben moralimibozuyor muyum? Sen niye bozuyorsun?Yalovanın kaderi bu demek ki. Hep Kaybedenler Kulübü olmuş demek ki şeklinde konuştu.



Myanmar'daki olay enerji meselesi



Myanmarda yaşanan Müslüman katliamına da değinen İnce, hükümetin kendisini ve olayları yanlış anladığını ileri sürdü. İnce, Şimdi olayları doğru okumamız lazım. Tarihin içinde hamaset var mı? Var. Tarihin içinde duygularımızı coşturacak milli şuur oluşturacak bazen hamasi sözlere ihtiyaç var mı? Var ama gerçeklere gözünü kapatıp devekuşu gibi gizlenirseniz 1,5 milyarlık Müslüman alemini 14 milyon Musevi yönetir işte böyle. Çünkü doğru okuyamıyorlar. Myanmarda bir olaylar oluyor. Ne kadar atgözlüğü ile bakıyorlar olaya. Bunu sorgulayalım dedim. Müslümanları terörist yaptın diye bana çakmaya başladılar. Dediğim şey şudur;olay Budistlerle Müslümanlar arasında bir kavga değildir, olay bu kadar basit değildir. Olay enerji meselesidir. Körfezdeki enerjinin, doğalgazın, diğer kaynakların Çine ulaşmasıdır. Çine o kaynakların ulaşmasının en kestirme yolu Birmanyadır yani Myanmardır. Aşağıdan geçerse 5 katı mesafeden geçer. Demek ki Çinin rakibi Amerika, o enerjiyi ucuz almasını istemiyor. Hamasetle Vay Müslümanları kesiyorlar, bu kadar basit değil. Ona sesini çıkarıyorsun da Yemende her gün Müslümanların üzerine Suudi bombaları atılıyor da neden sesini çıkarmıyorsun? dedi.