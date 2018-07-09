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İnce'den hatıra para tepkisi: Önce FETÖ için para basmıştı, şimdi kendisi için basmış

"Saraylar yapmaya paranız var, demiryollarının bakımını yapmaya paranız yok"

09 Temmuz 2018 21:42

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, törende, misafirlere hediye olarak dağıtılacak, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu 1 liralara ilişkin olarak, "Önce FETÖ için para basmıştı, şimdi kendisi için para basmış!" dedi. 

İnce, yaşanan tren kazasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak törene ilişkin olarak, "Saraylar yapmaya paranız var, demiryollarının bakımını yapmaya paranız yok! Yoldan çıkan tren degil bilimi yok sayanların aklıdır. Yoldan çıkan bu akıl kaynakları kendine akıtmaya, o kaynaklarla görkemli törenler yapmaya devam ediyor!" ifadesini kullandı. 

İnce'nin sosyal medyada yer alan tweetleri şöyle: 

 

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