İnce'den gazetecilere: Erdoğan'a soramadığınız soruları bana sormayın

CHP'nin cumhrubaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce'deki mitingi tamamlanmasının ardından Bolu'ya doğru yola çıktı. Otobüste, gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Tayyip Erdoğan’a sorabildiğiniz soruları bana sorun… Ona soramıyorsanız bana da sormayın" dedi.

Cumhuriyet.com.tr'nin 'Otobüsten canlı yayın' notuyla yayınla göre İnce, 24 Haziran'dan sonrası için çalışmaya başladığını belirterek, "Şu an benim derdim, 24 Haziran’dan sonra enkaz devralacağım. Onu nasıl toparlarım diye çalışmaya başladım" ifadesini kullandı.

"AKP kalacağından emin olsa damadı milletvekili adayı yapar mıydı?"

AKP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybedeceğini kaydeden İnce "Damat (Berat Albayrak) milletvekili listesindeyse, kesinlikle kaybedeceklerini düşünüyorlar. Kalacaklarından emin olsalar, damadı milletvekili adayı yapar mıydı? Bakan yapabilmek için milletvekili listesine sokmazdı..." diye konuştu.

"Ben seçimi kazanayım, Erdoğan gitmesin de göreyim"

"Şu an benim derdim, 24 Haziran’dan sonra enkaz devralacağım. Onu nasıl toparlarım diye çalışmaya başladım" diyen İnce, şöyle devam etti:

-Farkımız şu olacak. Şu anda tek adam var ve çevresinde ehliyetsiz kişiler var. Yeni dönemde Türkiye’de güçlü lider ve liyakatlı bir ekip yer alacak.

-Ben seçimi kazanayım, (Erdoğan) gitmesin de göreyim.

- Cumhurbaşkanı olduğum an Suriye’ye büyükelçimizi göndereceğim.