İnce'den Erdoğan'ın mitingine katılan eski Başbakan Çiller'e tepki: Oğlunun kredisi için gitmiş olabilir misin?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri öncesinde son mitingini İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdi. Milyonlarca kişinin katıldığı ve çok sayıda kişinin de yer kalmaması sebebiyle alan dışında kaldığı mitingte konuşan İnce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen pazar günü Yenikapı'daki mitingine katılan eski Başbakan Tansu Çiller'e tepki gösterdi. İnce, "Devletin bekası için gittim' diyor. Oğlunun banka kredisi için gitmiş olabilir misin?" diye sordu.

Eski başbakan Çiller, AKP'nin Yenikapı'da düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi'ne "milli şuurla" katıldığını söylemişti. Çiller, Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından platforma çıkarak kalabalığı selamlamıştı.

İnce bugün yapılan son mitinginde Çiller'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"Erdoğan, sen bitmişsin. O bitmişlerden, tükenmişlerden medet umuyor. Geçen gün de Yenikapı'ya bitmiş, tükenmiş bir siyasetçi gitti. Devletin bekası için gitmiş, oğlanın kredisi için gelmiş olabilir misin? Kuru sabitleyip, kur farkını bankaya yıkmış olabilir misin? Koltuğa bir oturalım, yapacağız gereğini."