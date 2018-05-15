İnce'den Erdoğan'a üslup uyarısı: Dozun artarsa ilave tedbirler alırım

Konya’da düzenlediği miting öncesinde gazetecilerle sohbet eden CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, rakibi Cumhurbaşkanı ve adayı Tayyip Erdoğan’a, “Biz barış diyoruz, o ‘tezek’ diyor ‘hödük’ diyor. İlerde eleştirilerinin dozu artarsa Muharrem İnce de ilave tedbirler alır” diye uyarıda bulundu.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre İnce, AKP çevresinde olanlar da dahil olmak üzere pek çok seçmenin 24 Haziran seçimlerinde kendisine oy vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmak için çabalayacağını ifade eden İnce, “Seçimler ilk turda bitmezse Erdoğan ile çok yakın oranlarda ikinci tura kalacağımızı biliyorum. Birimiz yüzde 40, diğerimiz yüzde 37-38 oranında oy alacaktır. Hatta bu pazar seçim olursa oy oranımın en az yüzde 29.9 çıkacağına dair iddiaya dahi girebilirim” dedi.

"Bazı yetkilerimi iade edeceğim"



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde cumhurbaşkanının çok geniş yetkilere sahip olduğunu hatırlatan Muharrem İnce, seçimi kazanması durumunda bazı yetkilerini iade edeceğini söyledi. Buna ‘Cumhurbaşkanının bütçe yetkisini’ örnek gösteren İnce, “Seçimleri kazanmam durumunda bütçe yetkisi gibi birçok hakkımı iade edeceğim. 81 milyonun gelirini bir kişiye emanet edemezsiniz” dedi.



İnce, “Birçok yetkimi kullanmayacağım. Bütçeye 600 kişi karar versin. Meclis karar versin. Ben o vebali alamam” diye konuştu.



"Af değil adalet lazım"



İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk anda kabul görmeyen, ‘adli mahkûmlara af’ çıkışını da değerlendirdi. İnce, “Bize af değil adalet lazım. Bu çağrı da tıpkı erken seçimdeki gibi bir danışıklı dövüş olabilir. TBMM kapanmadan bir af düzenlemesinin getirileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

"Hakkari olağanüstüydü"

Hakkâri’de yaptığı mitingden çok etkilendiğini, memleketi Yalova’da bile kendisine selam vermeye çekinen 10-15 kadar seçmenin olduğunu ancak Hakkâri’de tüm kentin kendisini selamladığını söyleyen CHP adayı, bölge ziyaretleri ve Kürt seçmene ilişkin şunları söyledi:



“Bir sonraki bölge gezilerim arasında Diyarbakır, Van var. Kürt kardeşlerimizin beni anladığını düşünüyorum. Hakkâri’de bunu gördüm. Ben kendilerinden çok oy alacağımı düşünüyorum. Kürt seçmenin oyları bakımından, Akşener’den ve Erdoğan’dan daha az oy alacağıma dönük ankete inanmadığımı belirtmeliyim. Hakkâri’de gezerken bir tek kişi elini elimden çekmedi. Herkes selamını verdi. Olağanüstü bir şeydi.”

"Erdoğan'a izin verilmezse..."

Yurtiçindeki mitinglerin yanı sıra gerekirse yurtdışında da mitingler düzenleyeceğinin altını çizen Muharrem İnce, “Tayyip Erdoğan’a miting izni vermeyeceğini söyleyen ülkeler var. Bize izin verir de onlara vermezlerse biz de yurtdışında miting yapmayacağız. Her adaya yurtdışında izin verilmesi lazım. Bu yarışta eşit koşullar gerekiyor” dedi.

"Manifesto değil özür yayımlamalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı manifestoya da tepki gösteren İnce, metnin aslında manifesto değil ‘iflas’ olduğunu söyledi. Erdoğan’ın iktidarda olduğu 16’ncı yılın sonunda faizleri düşüreceğine, işsize iş bulacağına, terörü bitireceğine yönelik ifadelerinin, ‘iflasın belgesi’ olduğunu vurgulayan İnce, “Erdoğan’ın manifesto yayımlamaya hakkı yok. Özür belgesi yayımlaması lazım. Manifestoyu ben yayımlarım. Manifesto bir gelecek bildirgesidir. 16 yılın sonunda ‘şunları, şunları yapacağım’ demek abestir” ifadelerini kullandı.



İnce, kendi manifestosunu ise önümüzdeki günlerde Ankara ya da İstanbul’da düzenleyeceği bir toplantıda duyuracağını belirtti.

‘Seçilirsem yapacaklarım’

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacaklarından da örnekler veren Muharrem İnce, “Tek icraat hakkım bile olsa mutlaka çocuklarımızın okullarda temiz tuvaletlere gitmesini sağlayacağım. Çocuklarımız okullarda artık o pis tuvaletleri kullanmayacaklar. Bunu çok istiyorum” dedi.



"Bir liranızı ağabeyinize verin"



Adaylık kampanyasına bağış yapmak isteyenler için açtıkları hesabı önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlandıklarını ifade eden İnce, gençlere de çağrıda bulundu. Gençlerden harçlıklarının 1 lirasını isteyen İnce, “Bağış yapmak isteyenler yayınlayacağımız hesap numarasına diledikleri miktarı yatırabilir ancak gençlere sesleniyorum. ‘Bir liranızı Muharrem ağabeyinize verin’ diyoruz” diye konuştu.

"Diktatörler mizahtan rahatsız olur"

Son günlerde ülkenin mizaha ihtiyacının arttığını da söyleyen İnce, “Diktatörlerin en çok rahatsız olduğu şey mizahtır. Mizahı çok önemsiyorum ve ülkede mizahın da önünü açacağız” dedi.

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"YSK üyeleri sokağa çıkamaz"

16 Nisan Referandumu’nda mühürsüz oy pusulalarının geçerli olmasına yönelik Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını hatırlatan CHP adayı, şu uyarıyı yaptı; “Şimdiden YSK üyelerini uyarıyorum. Yasalar onlara ne hak veriyorsa onları yapsınlar. Böyle son dakika filan karar değiştirilmez. Kimsenin kölesi olmasınlar. Adil bir seçim istiyorum. Yalova’da oyumu kullanır kullanmaz atlayacağım arabama Ankara’ya geleceğim. Avukatlara da her gittiğim yerde söylüyorum. Bütün avukatlarla cüppeleriyle birlikte YSK’nin önüne giderim. Türkiye’nin her yerine o YSK üyelerinin fotoğraflarını asarım aksi bir durumda sokağa çıkamazlar. İşini düzgün yapsınlar.”