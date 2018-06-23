İnce'den Erdoğan'a Millet Bahçesi tepkisi: Ali Sami Yen'in yerine ne kurdun!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri öncesinde son mitingini İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdi. Milyonlarca kişinin katıldığı ve çok sayıda kişinin de yer kalmaması sebebiyle alan dışında kaldığı mitingte konuşan İnce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Millet Bahçesi" projesi üzerinden eleştirdi. İnce, "Eski stadların yerine Millet Bahçesi kuracağız" diyen Erdoğan'a "Ali Sami Yen'in yerine ne kurdun?" diye sordu.

1964'te yapılan ve 2011'e kadar Galatasaray ve Galatasaraylıların hizmetinde kalan Ali Sami Yen Stadı 75 gün süren çalışmayla yıkılmış, yerine rezidanslar dikilmişti.

Erdoğan'ın Millet Bahçesi projesine tepki gösteren İnce Maltepe'deki mitinginde Ali Sami Yen Stadı hakkında şunları söyledi:

"Millet Bahçesi kuracakmış. Ne kurdun Ali Sami Yen’in yerine. Atatürk Orman Çiftliği’ne saray yaptın. Cumhurbaşkanı değil, kupon arsalardan sorumlu imar müdürü."