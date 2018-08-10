İnce'den Erdoğan'a istirham ve son çağrı: Bunları yaparsanız...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerindeki CHP’li rakibi Muharrem İnce, ekonomide yaşanan son gelişmelerle ilgili mesajlar paylaştı. Erdoğan’a artık tavsiye değil istirhamda bulunduğunu ifade eden İnce, bir dizi öneri sıraladı ve "Bu size son çağrımdır" dedi.

İnce’nin sosyal medya hesabı Twitter’da yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı, geldiğimiz bu noktada, milletimizin ekonomik ve sosyal felaketini engellemek için, artık tavsiye etmiyorum, istirham ediyorum.

"Bırakın dış güç palavralarını"

Bırakın şu dış güçler palavralarını. Erzincan ve Sivas mitinglerimdeki çağrımı özetliyorum. Lütfen bu çağrının gereklerini yerine getirin, bir kez dahi olsa doğruyu yapın ve güzel ülkemizin uçuruma yuvarlanmasını engelleyin.

"Damadınız başta olmak üzere..."

a. Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun.

b. Merkez Bankasına müdahale etmeyin.

c. Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin.

d. 'Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir' açıklaması yapın.

"Felaketten kurtarabilirsiniz"

Bu size son çağrımdır. Gecikmeden bunların hepsini yaparsanız, ülkemizi ve milletimizi ekonomik ve sosyal bir felaketten kurtarabilirsiniz."