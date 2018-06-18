İnce'den Diyanet İşleri Başkanı'na: Sen bu işe karışma ayıp

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, birinci turda yüzde 51 oy alacağını söyledi. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan 'millet kıraathaneleri'ne ilişkin "Bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarındandır" diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a "Diyanet İşleri Başkanı kıraathanelere övgüler diziyor. Ey başkan sen bu işe karışma ayıp" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gaziantep'teki mitingde konuştu. 99. mitingini düzenlediğini söyleyen İnce, "Bu iş tamam, bu maya tuttu. Allah'ın izni milletin isteğiyle bu iş tamam. İlk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak. CHP'li AKP'li Ülkücü HDP'li İyi Parti'li, Saadet Parti'li kazanacak. Sağcı kazanacak Solcu kazanacak" dedi.

"Türkiye'yi her türlü vesayetten kurtaracağız"

İnce, seçilmesi halinde yapacaklarını şöyle sıraladı: "İlk işimiz OHAL'i kaldırmak olacak. İkinci işimiz Merkez Bankası'nın para politikasına asla müdahale etmemek olacak. 3 Dış politika barışcıl olacak. Türkiye'yi her türlü vesayetten kurtaracağız. Türkiye'de demokrasi olacak hukuk olacak bağımsız mahkemeler olacak. Başörtülü başörtüsüz ayrımı yok sağcı solcu ayrımı yok Alevi Sünni ayrımı yok. Önce barışacağız. Hemen barışacağız. Millete yalan söylemeden kimseyi kaldırmadan. Sanayimizin atıl kalan yüzde 25'ini hayata geçireceğiz. Meraları tarım alanlarını değerlendirecek işsizlere iş bulacağız. Türkiye nefes alacak."

"Diyanet İşleri Başkanı, sen bu işe karışma"

İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan 'millet kıraathaneleri'ne ilişkin "Bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarındandır" diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştirdi. İnce "Diyanet İşleri Başkanı kıraathanelere övgüler diziyor. Ey başkan sen bu işe karışma ayıp" şeklinde konuştu.

"O general Erdoğan orduyu överken değil beni eleştirirken alkışlıyor"

İnce, "Erdoğan Eskişehir'de millet kıraathanelerinde 'Tatar böreği de yapabiliriz' diyor, Samsun'da bunu yalanlıyor. 1071 Malazgirt'ten itibaren Bu topraklarda böyle yalancı görülmedi. Bence doktora git Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da katıldığı iftar programında, kendisini eleştirirken Korgeneral İsmail Metin Temel'in alkışlamasını hatırlatan İnce şöyle konuştu: "İftar düzenliyor Erdoğan, bir general gidiyor. General bir yerde alkış yapıyor. Alkış yaptığında Erdoğan diyor ki ben diyor orduyu silahlı kuvvetleri övüyordum general de o yüzen alkış yaptı ne var bunda kızacak diyor. Buna zaten kızmam. Hiç bir sıkıntı yok. Ancak yine yalan söylüyor. Çünkü general alkış yaparken Erdoğan beni eleştiriyor orduyu övmüyor. O general Erdoğan orduyu överken değil beni eleştirirken alkışlıyor."

"Ekranlara çıktığımda onun 4 katı izleniyorum"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a televizyon çağrısını yineleyen İnce, şöyle konuştu: "Sende yürek varsa bilgi varsa şu kadarcık cesaret varsa istediğin kanalda karşıma çık. Seninle ekonomiyi, yanlış Suriye politikanı tartışacağım. Geçen diyor ki onunla kanala çıkarsam reytingim artar diyor. Sordum ben ekranlara çıktığımda onun 4 katı izleniyorum. Hava durumu reytingleri bile Erdoğan reytinglerini aşmış, benim attığım Twit dünyada birinci oluyor.

Erdoğan hava durumunun bile altına düşmüşsün, gel benimle televizyona çıkta havan olsun. Korkma ben adam yemiyorum, söz veriyorum diplomanı sormayacağım. Sadece diyeceğim ki kiminle kavga etsen o yükseliyor. Dolar yükseldi faiz yükseldi İnce ile kavga ettin İnce yükseldi."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Birinci turda yüzde 51 alacağım" dedi.

"Bedava kek isteyenler Erdoğan'a iş isteyenler İnce'ye oy versin"



Erdoğan'ın projesinin olmadağını savunan İnce. "Ben diyorum ki otomobilin beynini yapalım o diyor ki kaporta yapayım. Ben nano teknoloji diyorum o kek diyor. Bedava kek isteyenler Erdoğan'a iş isteyenler İnce'ye oy versin" şeklinde konuştu.

"Erdoğan'ın keki de bir işe yaramaz"

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde doların düşeceğini savunan İnce konuşmasına şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın keki de bir işe yaramaz. Çünkü şeker fabrikalarını sattı. Şekersiz kek olacak. Erdoğan meydanda diyor ki bana bak Muharrem bende diyorum ki baktım sana Erdoğan söyle. Bir vatandaş bana kızdı ona bakma ona hazine bakıyor zaten sen bize bak dedi.

Erdoğan bu seçimde kazanırsa dolar 8-10 lira olur. Ben kazanırsam dolar düşer mutfakta güller açar. Bir büyük değişime barışa hep birlikte kavuşacağız. Evlatlarım çocuklarım öğrencilerin bir öğretmen öğrenciler arasında ayrım yapar mı? Yapmaz. İmam hatipliler de benim çocuklarım fen liseliler de. Türk gençleri de benim çocuklarım Kürt gençleri de benim çocuklarım. Alevi çocuklarda sünni çocuklarda şafi çocuklarda benim çocuklarım. Hepsi benim çocuklarım. "

"Pazar akşamı YSK'da olacağım"

Pazar gününe kadar herkesi 3 kişiyi ikna etmeye çağıran İnce, "Oyunu kullandın ne yapacaksın? Akşam üzeri okula gidip sandıkları kontrol edeceksin. Sandıklardan sonra seçim kuruluna gideceksin. YSK'da da ben olacağım. Merak etmeyin. Bence bu iş tamam" dedi.