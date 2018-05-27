T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli otomobil yanıtı

"O otomobilin kaportasını, ben beynini yapmak istiyorum"

27 Mayıs 2018 17:29

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil projesi üzerinden kendisine yaptığı eleştiriye yanıt verdi. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobilin kaportasını kendisinin ise beynini yapmak istediğini söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,  seçim çalışmalarını bugün (27 Mayıs) İzmir'de sürdürdü.

Menderes İlçesinde konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil projesi üzerinden kendisine yaptığı eleştiriye cevap verdi. Markalaşmanın önemine dikkat çeken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce şunları söyledi: 

"Sayın Erdoğan dün demişki; ben demiş otomobil fabrikası yapacağım İnce istemiyor demiş. O bisiklete binsin demiş.. Erdoğan'la İnce arasındaki fark şu: O otomobilin kaportasını, ben beynini yapmak istiyorum. O 30 yıl önceki teknolojiye talip, o koltuk yapmaya ve ben elektrikli otomobile talibim. Ben diyorumki elektrikli otomobil ileri teknoloji. Marka yapalım katma değerli satalım." 

ETİKETLER

CHPMuharrem İnceCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanotomobilyerli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24