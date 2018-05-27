İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli otomobil yanıtı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil projesi üzerinden kendisine yaptığı eleştiriye yanıt verdi. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobilin kaportasını kendisinin ise beynini yapmak istediğini söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını bugün (27 Mayıs) İzmir'de sürdürdü.

Menderes İlçesinde konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil projesi üzerinden kendisine yaptığı eleştiriye cevap verdi. Markalaşmanın önemine dikkat çeken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan dün demişki; ben demiş otomobil fabrikası yapacağım İnce istemiyor demiş. O bisiklete binsin demiş.. Erdoğan'la İnce arasındaki fark şu: O otomobilin kaportasını, ben beynini yapmak istiyorum. O 30 yıl önceki teknolojiye talip, o koltuk yapmaya ve ben elektrikli otomobile talibim. Ben diyorumki elektrikli otomobil ileri teknoloji. Marka yapalım katma değerli satalım."