İnce'den CHP yönetimine tepki: Yüreğiniz varsa...

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, kişisel sosyal medya adresi Twitter'dan partisinin yönetimini eleştirdi. "Olağanüstü kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın" diyen İnce, "Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin" dedi.
CHP yönetimine kurultay çağrısı yapan ince, "TBMM'yi toplantıya çağıracağınıza kurultayı toplayın" dedi.
İnce'nin Twitter paylaşımları şöyle:
"Olağanüstü Kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza Olağanüstü Kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disipline kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin.
Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü Kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz."