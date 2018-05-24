İnce'den Cerrahpaşa'ya ziyaret: Umutlarınızı yitirmeyin tazeleyin yeşertin; gelecek bizimdir

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti. Öğrencilere seslenen İnce, "Umutlarınızı yitirmeyin tazeleyin yeşertin. Gelecek bizimdir kazanacağız" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hükümetin İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmasına karar verdiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyareti sonrası açıklama yaptı.

İnce şu ifadeleri kullandı:

"Cerrrahpaşa'dan onlarca öğrencim doktor oldu. Size fizik anlatmayacağım ama Cumhurbaşkanı olarak meydanlarda gelecek anlatacağım uzay madenciliğini anlatacağım. Ufkunuzu gelecek yüzyıla dikmeniz gerektiğini meydanlarda tezek demeden gelecek demek için. Gençler evlatlarım kardeşlerim öğrencilerim ben size güveniyorum bunu birlikte başaracağız. Diyorum ki umutlarınızı yitirmeyin tazeleyin yeşertin. Gelecek bizimdir kazanacağız."