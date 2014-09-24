İnce'den Bekaroğlu eleştirisi: Belki partideki kimlik bunalımına çare olabilir

CHP kurultayında genel başkanlık için yarışan ve seçimi kaybeden Muharrem İnce, "kendisini aday göstermek için verilen imzalarla, kurultayda aldığı oy arasındaki farkın, parti içinde baskı olduğunun en önemli göstergesi olduğunu" söyledi.Yeni Şafak'tan Nil Gülsüm'e konuşan Muharrem İnce çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'li İnce, yönetime giren Mehmet Bekaroğlu'na verilen 'Tanıtım ve Halkla İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı' içine sindiremediğini belirterek, ''Partiye bir gün olsun çay içmeye gelmemiş kişi, partinin neyini yönetecek?'' diyerek çok sert tepki gösterdi.

İşte o röportajdan bazı bölümler

'Ruh Doktoru olduğu için partiye katkı yapabilir'

"Bekaroğlu'nun genel başkan yardımcı olmasına şaşırdım. Dışarıdan gelen partimin dokusunu bilemez. Belediye başkanı, milletvekili olmasına itirazım olmaz ama partiyi yönetemez. Mehmet Bekaroğlu şimdi partideki 130 milletvekilinin amiri pozisyonunda. Bu olacak iş mi yani? Ömrüm on beş yaşından elli yaşına kadar bu partide geçti. Partiye bir gün olsun çay içmeye gelmemiş kişi, partinin neyini yönetecek? Bu partinin tuvaletini yıkamışım, bayrağını asmışım. Namuslu ve düzgün bir adamdır. Yöntem itibariyle eleştirimi ortaya koyuyorum. Ayrıca partide kimlik bunalımı var zaten. Kendisi ruh doktoru olduğu için o konuda da partiye bir katkısı olabilir.

Ekmek için Ekmeleddin sloganını hangi reklamcı buldu bilmiyorum. Ben de şaşkınım açıkçası. 'Ekmek için Ekmeleddin' bence bu sloganı bulan reklamcıyı sorgulamak lazım" diyen İnce şöyle devam etti:

'Ankara'ya Chp'li aday olsaydı kazanırdık'

"Ben olsaydım da başka bir CHP'li arkadaşım da aday olsaydı seçimleri kazanırdık. Ben hep 'partinin evlatlarını harcıyoruz' diye eleştirdim zaten. AKP içinde de farklı dünya görüşünden gelen isimler var. Bu isimlerin kilit kadrolarda olduğunu görmedik. Parti dışından bir ismi alabilirsiniz, onu belediye başkanı, milletvekili yaptırabilirsiniz ama partiyi yönettiremezsiniz"şekline konuştu.

'Deniz gezmiş'in mezarına gitmekle solculuk olmaz'

'Umudu genel başkan yaratır' diyen İnce," Bizim genel başkan bu umudu 2010'da oluşturmuştu. Ama bunu yok etti. Seçmeni tıpış tıpış değil koşa koşa sandığa götürmek, gönülden götürmek gerekir. Eğer Grup Başkanvekili olarak partinin cumhurbaşkanı adayını ben televizyondan öğreniyorsam bu iş olur mu? Erbakan az sayıda kişiye yaptığı konuşmalarda 'bu mahşeri kalabalık' diye hitap ederdi ve 12 yıldır talebeleri ülkeyi yönetiyor. İnsanın önce kendi çizgisi olacak. Gerçi Dersimli olduğunu da hatırladı ama… Deniz Gezmiş'in mezarına gitmekle solculuk olmaz 'Ben buyum kardeşim' diyerek tavrını ortaya net koyacaksın. Taşıma suyla değirmen dönmez, kaynağı bulmak lazım. Suyun kaynağı da bu millete dokunmaktır. 'Yılbaşı gecesi Van'a gittim, Soma'da madene indim, Deniz Gezmiş'in mezarına gittim' diyor. Deniz Gezmiş'in mezarına gitmekle solcu olunmaz. Politikalarla solcu olunur. Yılbaşı gecesi Van'a gittin anladık da Van'dan bir tane milletvekilimiz yok. 'Gittin de ne oldu' diye adama sorarlar bu defa"dedi.