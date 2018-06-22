"İnce, yabancı diplomatları da şaşırtmış"

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, yabancı diplomatların, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin parti tabanında ve ülke genelinde bulduğu karşılığa şaşırdığını söyledi.

Zeyrek, söz konusu diplomatların şu yorumu yaptığını aktardı:

“AK Parti ile MHP’nin icadı olan ittifak formülü yüzde 10’luk baraj sorununu ortadan kaldırarak Saadet Partisi ile İYİ Parti’yi denkleme dahil etmiş. CHP’nin İYİ Parti ile Saadet Partisi’ni kendisiyle aynı çatı altında buluşturması ve milletvekili listelerinde sol tabanın beklentilerini karşılamaması da HDP’nin işine gelmiş. Kılıçdaroğlu bilerek ya da bilmeyerek çok stratejik adımlar atmış.”

Bazı Avrupalı diplomatların, "ulusalcı" olarak bildikleri Muharrem İnce ile yüz yüze görüştüğünü aktaran Zeyrek, o görüşmelerde "Göreve gelir gelmez, hiç vakit kaybetmeden AB ülkelerinin başkentlerini gezeceğim. Masaya oturacağım. Bunu AB istiyor diye değil, halkımız hak ediyor, bizim ihtiyacımız var diye. AB’nin Türkiye’deki yargı ile ilgili söylediklerinin tamamı doğru" diyen İnce'nin kendisine yönelik bakış açısını da büyük ölçüde değiştirdiğini belirtti.

Zeyrek, "İnce onları da şaşırtmış" başlığıyla yayımlanan (22 Haziran 2018) yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Diplomatik misyonlardan, son bir tespit olarak da şunu aktarmam gerekiyor: Tamamına yakını, Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu ne olursa olsun İnce’nin 2018 seçimleri sonrasında CHP’nin başına geçeceğine kesin gözle bakıyor."