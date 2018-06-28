İnce, 'teşekkür' ziyaretine Erdoğan'ın başladığı yerden başlayacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerinin ardından yapacağını açıkladığı 81 ile teşekkür ziyaretinin, ilk durağı belli oldu. İnce'nin ziyareti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasını başlattığı Erzurum'dan başlatılması planlanıyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 52 günlük seçim kampanyasında miting yapılacak iller arasında gösterilen ama sonradan yoğun program nedeniyle iptal edilen tek il Erzurum'du.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre illere yapılacak teşekkür ziyaretleriyle ilgili program hazırlığı sürerken İnce'nin hafta başına kadar konuşmayacağı belirtiliyor.

Erdoğan kampanyasını Erzurum'dan başlatmıştı

Kurultay iddialarına yanıt veren İnce: Herkes yerinde kalsın

Erzurum, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasını başlattığı şehir olması nedeniyle dikkat çekiyor.

Geçici seçim sonuçlarına göre Erzurum'da Erdoğan yüzde 72.3 (303 bin 903), İnce yüzde 9.9 (41 bin 516) oy aldı. AK Parti'nin Erzurum'dan aldığı oy yüzde 54.8, CHP'nin yüzde 4.4 oldu. AK Parti'nin 4, MHP'nin 1 ve İYİ Parti'nin 1 milletvekili kazandığı ilde CHP milletvekili çıkaramadı.

İnce seçim sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim" demişti. İnce'nin açıklamasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 81 ildeki teşkilatlara İnce'yi karşılama talimatı vermişti.