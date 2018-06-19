İnce seçilmesi durumunda 100 gün içinde yapacaklarını anlattı: OHAL kalkacak, Merkez Bankası özerk olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi durumunda ilk bir haftadan başlayıp 100. güne kadar yapacaklarını anlattı. İnce, ilk iş olarak OHAL'i kaldıracağını belirterek, "Hemen ilk 1 haftada OHAL'i kaldıracağım. İki Merkez Bankası özerk bir yapıya kavuşacak. Bakanlar Kurulu'nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yapacağım. Bakanlar arasında liyakat esas olacak. Her kesimden insan olacak" dedi.

İnce, Türkiye'de sporun siyasallaştığı ifade ederek, "Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde Türkiye dünya kupasında üçüncüydü. Bugün dünya kupası başladı Türkiye yok. Spor siyasallaştı. Kulüp seçimlerine müdahale ediyor. Passolig'i kaldıracağım" diye konuştu.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

- Bugün şehitlerimiz var. Şehit çocuklarımızdan biri de Hatay'lı. Onun için hepinizi saygı duruşuna davet ediyorum.

- Medeniyetler kenti Hatay, kardeşliğin kenti Hatay, bereketin kenti Hatay. Bugün ilk kez her bir taraf 360 dereceyle dolu.

- Yıl 1699. Osmanlı ilk kez toprak kaybediyoruz. Ta ki 1922'ye gelene kadar. 1922'de bir aslan parçası Gazi Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Sakarya'da Dumlıpınar'da bitiriyor.

- 1938'in Mayıs ayında Atatürk rahatsızlığına rağmen Adana ve Mersin gezilerini yaptı. Yabancı kuvvetlere göz dağı verdi. Ben buradayım, ordum hazır dedi. O seyahat Atatürk'ün erken ölümüne yol açmıştır. Atatürk biliyordu, Hatay için Mersin'e, Adana'ya geldi. Atatürk bir Hatay şehididir.

- Bu ülkede 2002'ye kadar devlet adamları vardı. Eceit, Demirel, Erbakan, Türkeş devlet adamıydı. Ama 2002'den sonra bir şeyler değişmeye başladı. Önce seçilir seçilmez ben milletvekili lojmanlarında oturmam Keçiören'de milletimle birlikte oturacağım dedi. Sonra noldu? Keçiören onu kesmedi, Çankaya ona yetmedi gitti 1157 odalı Saray yaptırdı. O yetmedi 5 tane de İstanbul'da yaptırdı. O da yetmedi Marmaris'te yazlık saray yaptırdı. O artık 2002'deki Erdoğan değil.

- Önce Saray'ına taşındı sonra dava arkadaşlarını sattı. Beraber yola çıktığı, kardeşim dediği kimselerden hiçbiri kalmadı. Meydanlarda Rizeliyim dedi ama Rize çayını beğenmedi kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içti.

- Erdoğan kazanırsa kavga devam edecek. Erdoğan kazanırsa dünyadaki yalnızlığımız devam edecek. Erdoğan kazanırsa dolar yükselecek. Erdoğan kazanırsa faiz artacak. İnce kazanırsa umutlarımız tazelenecek. Geleceğe güvenle bakacağız. Özgür bir Türkiye olacak. Demokrasisi kökleşmiş bir Türkiye olacak. Topraklarından bereket fışkıran bir Türkiye olacak.

- Böyle bir mitingi ilk kez yapıyorum. Yemini ettim. Kadromu açıkladım, kutlamaları kabul ettim. Hemen ilk 1 haftada OHAL'i kaldıracağım. İki, Merkez Bankası özerk bir yapıya kavuşacak.

- Bakanlar Kurulu'nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yapacağım. Bakanlar arasında liyakat esas olacak. Her kesimden insan olacak.

- Terörle mücadele, PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edilecek.

- Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde Türkiye dünya kupasında üçüncüydü. Bugün dünya kupası başladı Türkiye yok. Spor siyasallaştı. Kulüp seçimlerine müdahale ediyor. Passolig'i kaldıracağım.

- Türkiye'nin Şam Büyükelçisi'ni hemen atayacağım. 1980'den 2002'ye kadar, AKP öncesinde Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ile 13 anlaşma imzalamış.

- Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olacaktır. Bizim projemiz barış, huzur.

- Sizlere namus sözü 81 milyonun hiçbirinin telefonu dinlenmeyecek. KHK'larla işten atılan kardeşlerim hakkınızda bir dava açılmışsa sonunu bekleyeceğiz. İşten atılmışsın hakkında dava yok, hemen işe döneceksin.

- Başta Kuleli Askeri Lise olmak üzere kapatılan askeri lise ve kurumları hemen açacağım. Askeriyede FETÖ'cü var diye askeri liseyi kapatıyorsun.

- Medyayla ilgili yasalar çıkaracağız. Medya yalaka olmaktan vazgeçecek.

- Cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak değiştireceğiz.

- Kamuda müdür olmanın, genel müdür olmanın kurallarını koyacağız. Öğretmene, polise, hemşireye, din görevlisine 3 bin 600 ek göstergeyi vereceğiz. Ekonomiyle ilgili temel kurulların özerkliğini sağlayacağız. Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat Bankası kredilerinin yüzde 80'ini çiftçiye verecek. Eximbank'ı yeniden düzenleyeceğiz.

- AB ile müzakereleri hızlandıracağız, hemen masaya oturacağız. Hemen bir Avrupa turu yapacağım. Bütün başkentleri gezip yeni Türkiye'yi anlatacağım.