İnce: Seçilirsem Merkez Bankası'nın politikaları bağımsız olacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'daki seçimleri kazanması durumunda Merkez Bankası'nın politikalarına karışmayacağını belirterek, "Seçilirsem 1 hafta içinde Merkez Bankası'nın politikaları bağımsız olacak. Acil olmayan kamu yatırımlarını da bir süre erteleyeceğiz. Öncelikli olarak da kamu maliyatlarını disipline edeceğiz" dedi.

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çılgın projem" dediği Kanal İstanbul projesini de durduracaklarını söyledi.

Toplumun her kesimini kucaklayacaklarının altını çizen İnce, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin olarak da "Ben partim ile ayrı düştüm özgürlükler konusunda. Dokunulmazlıklar kaldırılmasaydı, 2016'daki referandumda Selahattin Demirtaş hapiste olmazdı referandum da geçmezdi. Bugün olsa aynısını yaparım. Türkiye'de şuan bir tek adam var, her şeye o kadar veriyor. Yanında da riyakatsiz bir ekip var. Ben tek adam değil ama güçlü bir lider olacağım" değerlendirmesinde bulundu.

İnce, Üçüncü Havalimanı açıldıktan sonra "Millet Parkı"na çevrileceği açıklanan Atatürk Havalimanı'na ilişkin olarak da "Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere park yapacaksa hiç itirazım yok. Zaten o yapamayacak, ben yapacağım. Ben devam ettiririm onu. Ama emin olun öyle bir düşüncesini olduğuna inanmıyorum" görüşünü belirtti.

CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İnce'nin açıklamaları şöyle:

-Yarın Uşak'tayız. Sonra Afyon, sonra da Ankara'ya geçeceğiz. 16 yıldır vekilim. Türkiye'yi geziyorum ama bu sefer başka. Değişim rüzgarını hissediyorum.30'a yaklaştı mitinglerimiz. 73 vilayete gideceğiz. 81'i tamamlayın dedim arkadaşlara, sıkıştırabilirlerse 81'i tamamlayacağız.Arife akşamı mutlaka köyümde olmam lazım. Sadece onu değiştirmeyin dedim.

- Üst akıl. Kim bu? Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar doları son 16 yılda yapılmış. Yabancının Türkiye'den alacağı var. Alacağı olan birisi Türkiye'yi batırmak ister mi? Yabancı önce alacağını almak ister. Kimse bu üst akıl, gel beraber mücadele edelim. Yalan söyleme insanlara.

Türkiye'nin Güney Kore'yi örnek alması lazım

- Türkiye'nin Güney Kore'yi örnek alması lazım. Güney Kore eğitilmiş iyi mühendisleri ile yaptı bunu. Türkiye'nin eğitime ciddi bir yatırım yapması lazım. Bir Güney Kore'nin bir de Türkiye'nin 1980'den bu yana, 38 yıldan beri geldiği duruma bakın.

Merkez Bankası bağımsız olacak

- Seçimi kazanırsam, bir hafta içerisinde Merkez Bankası'nın para politikaları bağımsız olacak. Merkez Bankası Başkanı CHP Genel Merkezi'ne çağrılmayacak. Zorlama tedbirlerle ekonomi olmaz.

- Kurmayları toplayacağız, gelenleri gidenleri hesaplayacağız. Kamu bankalarını sektörel olarak yeniden yapılandıracağız. Kamu bankalarının düzenini yeniden kuracağız.

Kanal İstanbul projesini durduracağız

- Türkiye dışarıdan para aldı değil mi? Türkiye bu parayı taşa, toprağa, betona gömdü. Üretim yapmadığı için, fabrika açmadığı için alamayacak. Şirketler bir bir iflas ederken, ben orada hafriyat mı kazacağız? Tabi ki durduracağım Kanal İstanbul'u. Ne işimiz olur? Türkiye'nin kuralları işleyen bir ülke olması lazım. Bir Fransız, bir İngiliz 'Türkiye bir hukuk devletidir' diyebilmeli.

- 16 yıl sonra 'ben şunu yapacağım' diyemez. Deme hakkı yok. Ancak özür dileyebilir. 'Ben ekonomiyi düzelteceğim' demek ayıptır. Ne zaman düzelteceksin?

- Bugün '3600 vereceğim' diyor. Kasım 2017'de CHP'li vekiller önerge. Bu önergeleri AK Partililerin oylarıyla reddetmiş. CHP vekilleri bu önergeleri vermiş, reddetmişsin. Şimdi bir 'ince' korkudan, İnce 'Size 3600'ü vereceğiz' demiş, aklın başına gelmiş, şimdi çıkmışsın '3600 vereceğiz' diyorsun. Bunlar komik. Ben vereceğim. Çünkü yalan söylemedim bu millete.

Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere park yapacaksa hiç itirazım yok

- Bugün ayrıntılı incelemedim ama yarın akşam incelerim. Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere park yapacaksa hiç itirazım yok. Zaten o yapamayacak, ben yapacağım. Ben devam ettiririm onu. Ama emin olun öyle bir düşüncesini olduğuna inanmıyorum.

- Geçmiş örneklere baktığımızda, her tarafı ranta boğdular. Keşke daha önce yapsalardı. Sadece orası yetmez. Onun yanındaki arazileri de dahil etseler. Biz dahil edeceğiz. Onun elinde olsa yapmayacaktır. Bir kenarına yapacak, yanına gökdelen konduracaktır.

İnce'nin ekibinde kimler olacak?

- İlhan Ağabey (İlhan Cinaner) ile hergün görüşüyoruz. Birinci tur bitmeden hiçbir isim açıklamayacağım. Şuan devlet memuru olanlar var. Ekibim belli 2014'ten beri çalışıyorum. Ankara'da bir ofisim var benim. Bir arkadaşımın ofisi var.

Vatandaş değil, devlet kemer sıkacak

- KPSS'yi geliştireceğiz. Mülakat sistemini kaldıracağız. Mülakat yapıyorsanız bunu kamera sistemiyle kontrol altına almalısınız.

- Vatandaş değil, devlet kemer sıkacak. 20 bin aracın geçtiği yere 40 bin araç parası verirseniz... 40 milyar dolar Suriyelilere harcarsanız... Suriyelileri davul zurna ile uğurlarız, 40 milyar dolar size kalır. Bunlar kaynak değil mi? 2 milyar dolara saray yapacağınıza konut yapabilirsiniz. İşte size kaynak.

- En acil işimiz yargı. Adil bir yargı düzeni kurmak gibi bir görevim var. Yatırımcının önündeki bürokratik sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Saplantıları ortadan kaldıracağız. Ekonomilerin başına liyakat sistemi ile birini atayacağız. Devlet kemer sıkacak. Saray'dan başlayacağım. Bizim kaynağımız demokrasi ve hukuk olacak.

- Devleti yönetenler pay almayacak. Herkes iyi biliyor ki, iş adamları avantasını vermeden iş yaptıramıyor. Ben de biliyorum onlar da biliyor. Bu musluklar kapanacak. AK Parti döneminde de ihale alan bizim dönemimizde de alabilecek.

- Gençlerimiz karikatür yapacak, eleştirecek. Hakaret olmadığı sürece sorun yok. Sayın Erdoğan'ı ziyaret ettim. Yaklaşık 40 dakika görüştük. Para da yatırdım. İhtiyacı yok ama. Tüm adaylara para yatırdım. Neden kravatsız gittiler dediler? Edirne'den yoldan gelmiştim.

- Ben misafirim. Yurtdışında oturmam. Eşit şartlarda olacak. Hande Hanım'ın evine misafirliğe gitmişsem, nereye derse oraya otururum.Muharrem İnce'den diğer cumhurbaşkanı adaylarına 500'er lira bağış

Çocuk sayısına karışma hakkım yok, ama benzinde, sütündeki KDV'yi indireceğim

- (Erdoğan'ın 'sırtında küfe yok' açıklaması üzerine) ÖTV'yi kaldıracağım demedim. Sesli kitapta yüzde 18 KDV var. Normal kitap yüzde 8 KDV. Kutsal kitapta KDV yüzde 1. Kutsal kitapta KDV olur mu? Ben kimsenin çocuk sayısına karışmam. İster 3, ister 5 yapar. Allah nasip eder, millet de isterse... Çocuk sayısına karışma hakkım yok, ama bezinde, sütündeki KDV'yi indireceğim. Benim görevim o. Çocuk maması yüzde 8 olan da var yüzde 18 olan da... Sütte yüzde 8 KDV var. KDV'yi indireceğiz.

Musluktan akan suda 5 adet vergi var. Çevre temizlik, atık su, katı atık bertaraf vedeli, katı atık toplama bedeli ve artı KDV var. Emlakta, pırlantada, yatta KDV yok. Doğalgazda, mutfak tüpünde var. Akaryakıtta, benzinde, mazotta ÖTV, KDV toplam yüzde 51 vergi var. 100 TL'lik benzin aldınız, 51 TL de vergisi var. 1999'da deprem vergisi kondo. AK Parti bunu kalıcı hale getirdi.

- Sayın Erdoğan bugün açıklıyor... 16 yıldır aklına yeni mi geldi? KHK ile bunları yapabilir. Seçimi bekleme. Olaki seçimi kaybedersin, senin yerine gelecek kişi yapmaz... Ben seçilir seçilmez, 1 ay içerisinde yapacağım. KHK ile hakkı var. Neden bekliyor? Seçim öncesinde müjde ver. Hem oy alırsın.

Alevileri şimdi mi hatırladın?

- Alevileri şimdi mi hatırladın? 16 yıl hiçbir şey yapmayacaksın, seçime yakın bunları açıklayacaksın. Yapamaz, yapmayacak. 2002'de Kocaeli'nde bir konuşmasında 'Atanmayacak öğretmen kalmayacak' demişti. Şuan atanamamış 320 bin öğretmen var.

- 15-29 yaş nüfus arasında 19 milyon gencimiz var. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım, sadece bununla ilgilenirdim. 19 milyon genç arasında, 5 milyon genç okulda değil, işte değil, kursta değil. Nerede olduğu belli değil. Kaydı yok.

- Sayın Erdoğan, 2001'de partiyi kurdu. Partiyi kurmadan önce Fetullah Gülen'i ziyarete gitti mi? Ben gittiğini biliyorum. Beraber gittiği kişiyi de biliyorum. Partiyi kurarken icazet almaya gitti mi? Ben diyorum ki gitti.

- Muharrem İnce boş konuşmaz. Ne zaman ne kadar söyleyeceğime bırakın onu da ben bileyim. 3 Temmuz 2017 Bekir Bozdağ, 'Efendim biz gönderirsek mahkeme reddeder diyor. Biz de onlara siz gönderin reddedeceklerse reddetsin' diyoruz. Yani reddedeceğini biliyor. Yani ABD FETÖ'yü göndermez, Tayyip Erdoğan da istemez. Neden istesin ki?

- Demek ki ona bir ayrıcalık yapılmış. İstediği her şeyi alabilmiş. Bir fotoğraf var. Gülen'i ziyaret ediyor AK Partili vekiller. Normalde başı açık olan kadın vekiller, Gülen'in yanında başlarını kapamışlar. Peki siz Hande Hanım. Başınız açık. Başınızı kapattığınız anlar da vardır. Pensilvanya mübarek bir yer mi ki o kadınlar başlarını kapamışlar.

-Soru 2: Orada diz çökenler, şuan 5 tanesi vekil listesindeler. Bunlar ne konuşuyorlar? 2012'den bu yana 5 yıl geçti, hâlâ alamadılar. Usulüne göre istemediler.

- İlk 23.7.2017'de istemişler. FETÖ'cüler darbe yapmış, bir yıl sonra istemişsin. 1 yıl neden bekledin?

- Sadece ABD ve İngiltere'de suçluların iadesi konusunda daha zorlaştırılmış maddeler var. Türkiye, bu zor koşulları yerine getirmeden istemiş. Usulüne uygun bir şekilde isteyeceksiniz. Ben önümüzdeki günlerde 2 arkadaşımızı Adalet Bakanlığı'na göndereceğim.

- Darbe girişiminden sonraki iade talebi doğru değil. Sizdeki bilgi doğru değil. Tekrar söylüyorum 'Fethullah Gülen istenmedi' demiyorum. Usulüne uygun olmadığını, dosyayı inceler uzmanlar, 'Şurada yanlış yapmışsınız' derler. Ben arkadaşlarımızı göndereceğim, dosyayı bana gönderirlerse 'Şurası eksik' deiyyeceğim.

- Bana, "120 koli, tercümeleri bile doğru düzgün yapılmamış, çoğu gazete küpürüyle dolu" dendi. Ben Türk yetkiliye inanmak isterim. O dosyayı incelemek uzmanlık ister. Belgeleri ortaya koysunlar çıkar ortaya.

- Amerikalılar ipe un serebilir. İki tane kıytırık belge için o fırsatı vermeyeceksin onlara. Gülen bunların eski ortağı. Ben milletin vicdanına bırakıyorum. 15 Temmuz'dan 1 yıl sonra istenmişse, neden 1 yıl beklediniz?

- 25'inde parlementer sisteme dönemeyiz. Nasıl dönelim? Önce onarımı yapmak zorundayız. Onarımı yaptıktan sonra, 2 yıl içerisinde ekonomi rayına oturtup, o süre içerisinde şeffaf bir devlet yapısı, hesap verebilen devlet yapısı, bağımsız mahkemeler, verdiğimiz taahhütler, özgürlükler... OHAL'i yemin ettiğim gibi kaldırmalıyız. 1 saat beklememeliyiz. Bunları sağladıktan sonra neden olmasın. Yapmalıyız bunu. İnsanların geçmişine bakarak gelecekte ne yapabileceğine karar verebilirsiniz.

Dokunulmazlıklar kaldırılmasaydı, 2016'daki referandumda Selahattin Demirtaş hapiste olmazdı

- Ben partim ile ayrı düştüm özgürlükler konusunda. Dokunulmazlıklar kaldırılmasaydı, 2016'daki referandumda Selahattin Demirtaş hapiste olmazdı referandumda geçmezdi. Bugün olsa aynısını yaparım. Türkiye'de şuan bir tek adam var, her şeye o kadar veriyor. Yanında da riyakatsiz bir ekip var. Ben tek adam değil ama güçlü bir lider olacağım.

- İnsanı birleştirirsek Edirne ile Hakkari birleşir. Büyük şemsiye diyorum öteden beri. 30 yıldır siyasetin içerisindeyim. Sol birleşmesi hiçbir işe yaramaz, Türkiye için çözüm değil. Cumhuriyetçilerin birleşmesi lazım.

- Toplumun her kesimini kucaklayacağız. 81 milyonu kucaklayacağız. Kimseyi öteleştirmeyeceğiz. Bakın bende ne var, Türk bayrağı. Parti rozeti var mı?

- Bayrak CHP'lilerin, AK Partililerin, HDP'lilerin, İYİ Partililerin hepimizin. Cumhurbaşkanı da hepimizin olmalı. Parti başkanı bir sürü. Cumhurbaşkanı bir tane. AK Partililerin Cumhurbaşkanı olmaz. Sayın Erdoğan Meclis'e geldiğinde biz ayağa kalkmıyoruz, kalkmayı çok isterim. Partili bir cumhurbaşkanı olursam AK Partililerinde kalkmaması normal.

Affa değil, önce adalete ihtiyaç var

- Affa ihtiyaç yok. Önce adalete ihtiyaç var. Sürekli af ile uğraşacağınıza, adaleti bir kez kurun. Hukukun üstünlüğünü uygulayın ondan sonra tekrar uğraşmayın. Af bataklığın üzerindeki sivrisineğe benziyor. Sineği öldüreceğine bataklığı kurut. Düzeltmeden af yeni afları getirir.Yargı üç ayda bağımsızlaşır.

Yerli otomobil zaman kaybı

- Yerli otomobil zaman kaybı, devam ettirmem. 20 yıl öncesinin projesiydi. Sayın Erdoğan 20 yıl geriden takip ediyor dünyayı. Türkiye yazılım merkezi olsun isterim. Ben araba yapımına talip olmuyorum.

- Bu ülkenin gençlerini özgür kılarsak, yaratıcı çocuklar, eleştirel düşünebilen çocuklar. Ama milli ruhu olan çocuklar.

Nükleer enerji

- Önceliğimiz yenilenebilir enerji kaynağı olmalı. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına dünyanın en iyi okullarına gönderceğiz.

- ('Akkuyu projelerini devam ettirir misiniz' sorusu üzerine) Bunları araştıracağız. Köprüde, havaalanında, hastanede olduğu gibi kazık yiyor muyuz yemiyor muyuz. Buna bakacağız.

- ( S-400 konusu) ABD'liler buna karışamaz. Türkiye buna karar verir.

9 milyon liralık bağış toplandı

- Bir uçak kiraladık tabi ki. 8 kişilik bir uçak kiraladık. Yapılan bağışlar var. Ben inanın onu takip etmiyorum. Herhalde 9 milyon TL'ye yakın para toplanmış. Tabi ki katkılarını bekliyoruz. Bir yanda devletin uçakları ve imkanlarıyla kampanya var, bir yanda da bu.

- Zaman çok olsaydı ilçelere gitmek isterdim. Zaman olsaydı telefona gelen mesajlarar cevap vermek isterdim. 20 yıldır telefonum değişmedi. Üzülüyorum telefon mesajlarına cevap veremediğim için. Kusura bakmasınlar.

- Sosyal medya benim onayım alınarak arkadaşlarımız atıyor. Bu süreç içerisinde öyle oluyor.

Liste tartışması

- Listelerde olmayan arkadaşlarım miting alanlarında. 15 civarında arkadaşımı önde gördüm. Sivas'taydı, Erzincandalardı. 'Başkanım bizim listede olup olmamamız önemli değil. Yapabileceğimiz bir şey var mı" diye söylediler. 'Bunları sorun yapmayacağız. Senin seçilmen için var gücümüzle çalışacağız.' dediler. Gönül isterdi ki arkadaşlarımızın hepsi olsun. Bunlarla uğraşmaya şimdi zamanımız yok. Biz seçime kilitlendik.

- CHP oyundan daha oy bir almanın doğal olduğunu düşünüyorum. Herkesin cumhurbaşkanı olacağını söylüyorsunuz. Türk bayrağı takıyorsunuz. Cumhurbaşkanı seçileceğime inanıyorum. Parti başkanının Cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini söylüyoruz. Görünen köy kılavuz istemez. Seçileceğimi düşünüyorum. Erzincan'danki kalabalığı görmenizi isterdim. Polis barikatının arkasındakiler CHP'li değildi. Konuşmamın 15. dakikasına kadar bir alkış almadım. Onu görürsünüz siz. Arkada 15. dakikaya kadar alkış almadım. Ama 15. dakikadan sonra alkışı gördüm. Olağanüstü bir şey.