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İnce: Sandıkları terk etmeyin, YSK sistemine oyların yüzde 37'si girildi

İnce Twitter'dan açıklama yaptı

25 Haziran 2018 00:24

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter’dan ardı ardına açıklama yapıyor. İnce TV kanallarında yayımlanan  Anadolu Ajansı verilerine inanılmaması gerektiğini söyleyerek, “YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’sinin açıldığı gösterilmektedir” dedi.

İnce Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85’inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin!"

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