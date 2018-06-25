Gündem
İnce: Sandıkları terk etmeyin, YSK sistemine oyların yüzde 37'si girildi
İnce Twitter'dan açıklama yaptı
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter’dan ardı ardına açıklama yapıyor. İnce TV kanallarında yayımlanan Anadolu Ajansı verilerine inanılmaması gerektiğini söyleyerek, “YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’sinin açıldığı gösterilmektedir” dedi.
İnce Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85’inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin!"
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-06-25T00:24:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/ince-sandiklari-terk-etmeyin-ysk-sistemine-oylarin-yuzde-37si-girildi,659582","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/ince-sandiklari-terk-etmeyin-ysk-sistemine-oylarin-yuzde-37si-girildi,659582"}]