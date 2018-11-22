İnce: Sandık konulmadan "Gel adayımız ol" derse asla aday değilim

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. İnce, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde CHP örgütlerinin önünde sandık konulması gerektiğini tekrarlarken "Sandık konulmazsa, 'gel adayımız ol' derse asla aday değilim" dedi. Koltuk derdinde olmadığını söyleyen İnce, "Arkadaşlarımın geçmişte başına gelenlerin başıma gelmesini istemiyorum. Örgütün belirlediği bu aday Sivas'ta miting yapabilmeli. Oraların sinerjisini İstanbul'a aktarsın" diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Partimin emrindeyim.

- Ön seçim yerine eğilim yoklaması gerektiği görüşündeyim.

- 1989'da hemen hemen bütün belediyleri nasıl aldıysak bugün de bunun mümkün olabileceğini, ama bunun için örgütü dikkate almamız gerektiğini aktardım ve bunları söyleyeceğimi de kendisine de söyledim. Sayın Nurettin Sözen İstanbul'da tek adaydı, ona rağmen ön seçime girmişti. Bunun doğru olacağını kendisine ilettim. Sandık koyarsak ve bu sandığı da eğilim noktası koyarsak... Ön seçim ya da aday yoklaması hâkim gözetiminde yapılır bir süresi vardır. Bunun daha kolayı var, eğilim yoklaması. Partililer olarak milletvekilleri gözetmen olur ve seçime 130 gün varken yaapabiliriz bunu. Ben bunun daha doğru olabileceğini düşünüyorum.

- Muharrem İnce kendisine koltuk derdinde değildir, Türkiye derdindeyim. Partimin bu seçimden başarılı çıkmasını istiyorum. Eğilim yoklaması olursa yarışa girecek misin? Evet gireceğim. Sandık konulmazsa, gel adayımız ol derse asla aday değilim.

- Arkadaşlarımın geçmişte başına gelenlerin başıma gelmesini istemiyorum. Örgütün belirlediği bu aday Sivas'ta miting yapabilmeli. Oraların sinerjisini İstanbul'a aktarsın. Örgütün gücünü arkasına alan belediye başkanlarının da başarılı olacağına inanıyorum.

- Eğilim yoklaması olmazsa bilemiyorum ne olur. Onu yöneticilere sorarsınız.