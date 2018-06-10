"İnce, muhafazakâr kentte Erdoğan'dan fazla insan topladı"

Cumhuriyet Gazetesi Dijital Medya Koordinatörü Bülent Mumay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Sakarya'da düzenlediği mitinge ilişkin olarak izlenimlerini kaleme aldı. "Muhafazakâr seçmenlerin güçlü olduğu ve AKP’nin de son yıllarda ezici üstünlük sağladığı Sakarya’da kent meydanı hıncahınç doluydu" diyen Mumay, "Mitingi ön sıralardan izleyen yerel gazeteciler, kendi aralarında 'Erdoğan’dan daha fazla kalabalık topladı' diye konuşuyorlardı" dedi.

Mumay, "Sadece Saray’ı değil Ankara’yı da korkutan ivme" başlığıyla yayımlanan (10 Haziran 2018) haberinde, şunları kaydetti:

"Politik yelpazede farklı kesimlere ulaşmaktan söz etmiyorum sadece. Genelde apolitik olmakla suçlanan gençlerin, İnce’nin mitinglerinde meydanlara damgasını vuran yaş kuşağı olduğu dikkat çekiyor. Muharrem İnce’nin de kullandığı terminoloji, saydığı vaatler, en sonda da çektiği, çektirdiği ‘selfie’ler alandaki gençleri coşturuyor. Anketlerde gençlerin yüzde 70’inin neden Erdoğan’a ve “metal yorgunu” AKP’ye oy vermek istemediklerinin ipuçlarını, İnce’nin mitinglerinde görmek mümkün.

"Muhafazakâr seçmenlerin güçlü olduğu ve AKP’nin de son yıllarda ezici üstünlük sağladığı Sakarya’da kent meydanı hıncahınç doluydu. Mitingi ön sıralardan izleyen yerel gazeteciler, kendi aralarında “Erdoğan’dan daha fazla kalabalık topladı” diye konuşuyorlardı. İnce’nin Sakaryalıları en çok coşturan cümlesi, şeker fabrikasına ve Haydarpaşa’dan artık gelmeyen trene dairdi. Meydana bakan bir binaya asılan “Saraya kral değil, halka cumhurbaşkanı seçiyoruz” pankartını gösterdikten sonra miting meydanına dönüp, olası cumhurbaşkanlığını özetleyecek sözü verdi: “Kralın adamı değil, adamın kralı olacaksınız.”

"Muharrem İnce , Demirelvari esprilerle süslediği iki mitingini bayılanlar yüzünden sık sık kesmek zorunda kaldı. 30 derecelik sıcağa dayanamayanlara, sahneden ambulans yönlendirdi. Hemen ardından Erdoğan’ı iğnelemeyi unutmadı: “Tabii Erdoğan’dan önce ambulans yoktu. Köpekli kızaklarla hastaneye gidiyorduk.”

"Erdoğan’ın kıraathane vaadini de dilinden düşürmedi: “Bedava kek isteyenler Erdoğan’a, iş isteyenler bana oy versin.” Seçime iki hafta kala yarattığı ivme Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanlığına taşımaya yeter mi bilinmez. Ama muhafazakâr seçmenlerin yoğun olduğu kentlerde bile yarattığı bu ilgi, sadece CHP’yi değil Türkiye siyasetini değiştirecek."