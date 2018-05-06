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İnce: Medya ambargosu devam ederse mitinglerimizi TV kanallarının önünde yaparız!

"AKP'nin ilçe kongrelerini bile canlı yayınlayan televizyon kanalları..."

06 Mayıs 2018 16:52

Seçim kampanyasını başlattığı Yalova’daki mitingin birçok televizyon kanalı tarafından yayınlanmamasına tepki gösteren CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘medya ambargosu’nun devam etmesi halinde mitingleri televizyon kanallarının önünde yapacaklarını söyledi.

Twitter’dan yaptığı paylaşımda, NTV, Habertürk ve CNN Türk gibi kanalların dünkü mitingi yayınlamamasını eleştiren İnce, “AKP’nin ilçe kongrelerini bile canlı yayınlayan televizyon kanalları dün Yalova’daki muhteşem mitingimizi canlı yayınlamadı. Bu medya düzeniyle de çarpışa çarpışa geleceğiz. Saray talimatıyla muhalefete medya ambargosu devam ederse mitinglerimizi TV kanallarının önünde yaparız!” dedi.

"Tam bağımsız Türkiye mücadelemiz devam ediyor!"

Öte yandan, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 46. ölüm yıl dönümleriyle ilgili de bir mesaj paylaşan İnce, "Tam bağımsız Türkiye mücadelesinin kahramanları Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı saygıyla anıyorum. Tam bağımsız Türkiye mücadelemiz devam ediyor!" ifadelerini kullandı. 

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