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İnce: Kimi, nasıl eleştireceğimi TRT'nin 'hadsiz' yöneticilerinden mi öğreneceğim?

"TRT, eleştirilerimin ne kadar haklı olduğunu kanıtlamış"

29 Mayıs 2018 18:13

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TRT'nin yayınlarında kendisine yer vermemesi sonrasında TRT'nin yaptığı açıklamaya cevap verdi. İnce, "Milletin huzurunda kimi nasıl eleştireceğimi TRT'nin hadsiz yöneticilerinden mi öğreneceğim?" dedi. 

TRT'nin "Çalışanlarımızın güvenliğinden endişe duyuyoruz" açıklamasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap veren İnce, "TRT, tarafsız olduğunu anlatmaya çabaladığı açıklamasında, eleştirilerimin ne kadar haklı olduğunu kanıtlamış" ifadelerini kullandı.

TRT, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, seçim çalışmalarına az yer verildiği gerekçesiyle yaptığı eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını savunmuştu. TRT yaptığı açıklamada Muharrem İnce'ye 13-20 Mayıs tarihlerinde 125 dakika, haber bültenlerinde 82 dakika yer verildiğini açıklamış ve açıklamayı yapma sebebini de TRT çalışanlarına saldırıların başlaması olarak göstermişti.

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