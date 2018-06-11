"İnce, Japon ve Amerikan diplomatlara Nazım Hikmet'le yanıt verdi: Gözünüze görünemem..."

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Japonya Büyükelçisi ve ABD Başkonsolosu'na barış mesajını Nazım Hikmet'in dizeleri üzerinden verdiğini yazdı.

Gürcanlı, diplomatların "Türkiye'deki mevcut yöneticilerin tavrından “çok farklı” olduğu" görüşünü savunduğunu aktardı. Sözcü yazarı bugünkü köşesinde şunları yazdı:

24 Haziran seçim süreci, Türk dış politikasının önünde savaş ve çatışmadan başka bir alternatif olduğunu da sessiz sedasız ortaya koydu.

Bu yeni alternatifi ortaya koyan kişi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince.

Miting meydanlarında halkın ortaya koyduğu müthiş sevgi, ilgi ve destek, İnce'ye yönelik dış kamuoyunun ilgisini de tavan yaptırmış durumda.

Yabancı gazetecilerin röportaj için adeta kapısında kuyruk oldukları İnce'ye, Türkiye'de görev yapan yabancı büyükelçilerin de ilgisi büyük.

Gün geçmiyor ki, İnce'ye büyükelçilerden bir yemek, görüşme, tanışma daveti gelmesin.

Bu davetlerde yaşananlar da aslında Türkiye'nin 25 Haziran sonrasında İnce'nin eliyle nasıl bir dış politika izleyeceğinin işaretlerini ortaya koyuyor.

İşte size somut bir anekdot:

Geçen hafta sonu Muharrem İnce İstanbul'da bir grup yabancı diplomat ile bir araya geldi. Bunlar arasında Japonya Büyükelçisi ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu da vardı.

Büyükelçiler İnce'ye en çok Ortadoğu'da izleyeceği politikayı, özellikle de Kürt politikasını sordular.

İnce buna karşılık “barış” mesajı verdi.

Ama bunu çok özel bir şekilde ifade etti; Şarkı söyleyerek…

Muharrem İnce, masada yan yana oturan Japonya Büyükelçisi ve ABD Başkonsolosu üzerinden verdi mesajını;

“Bakın” dedi yabancı diplomatlara. “2. Dünya Savaşı'nda ABD ile Japonya savaş halindeydi.”

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarına değindi ve ekledi; “O savaşta sadece Hiroşima ve Nagazaki'de milyonlarca kişi bir anda öldü. Oysa siz, şu anda benim karşımda yan yana oturuyorsunuz. Siz bunu başardıktan sonra, biz neden başarmayalım?”

Sözü buradan Nazım Hikmet'in yazdığı, Hiroşima'da Amerikan bombaları altında ölen kız çocuğu şiirine getirdi. Ve Zülfü Livaneli'nin bu şiiri besteleyerek oluşturduğu şarkıyı söylemeye başladı.;

“Kapıları çalan benim

kapıları birer birer.

Gözünüze görünemem

göze görünmez ölüler.

Hiroşima'da öleli

oluyor bir on yıl kadar.

Yedi yaşında bir kızım,

büyümez ölü çocuklar…”

İnce'nin şarkıya girişinden hemen sonra, masadaki CHP'liler de şarkıya eşlik etmeye başladılar.

Ve İnce, yabancı diplomatların hem şaşkınlıkları, hem de alkışları eşliğinde şarkıyı tamamladı.

Sonradan görüştüğüm, o yemekte olan yabancı diplomatların hemen hepsinin ortak görüşü ise İnce'nin bu barışçı söyleminin, Türkiye'deki mevcut yöneticilerin tavrından“çok farklı” olduğu idi.

Bir diplomat durumu tek kelimeyle özetledi;

“Refreshing- tazeleyici…”