Sabah yazarı Mahmut Övür, yerel seçimlerde ön seçim koşuluyla CHP'nin İstanbul adayı olmak istediğini açıklayan Muharrem İnce ile ilgili olarak bir iddia ortaya attı. İddiaya göre İnce, İstanbul'da 250 bin CHP üyesinin katılacağı ön seçime sokulacak ama kazandırılmayacak.

Övür'ün bugünkü yazısında İnce'ye yönelik olarak dikkati çektiği iddia şöyle:

Ankara kulislerinde asıl spekülasyon İstanbul ve İzmir üzerine yapılıyor. İki isimle ilgili ilginç siyasi projeden söz ediliyor. İlki Muharrem İnce'yle ilgili. İnce, sonunda İstanbul CHP adaylığı için ön seçim şartıyla "evet" dedi; ama bunun gerçekleşeceğine kimse inanmıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun bir daha İnce'yle aynı şeyleri yaşamak istemeyeceği söyleniyor. Tam bu noktada ospekülatif proje devreye giriyor; denilenlere göre, İnce, İstanbul'da 250 bin CHP üyesinin katılacağı ön seçime sokulacak ama kazandırılmayacak.

Kolay mı bilemem ama CHP'liler buna "ön seçim yoluyla bir siyasi aktördenkurtulma yöntemi" diyor.