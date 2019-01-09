İnce: İmamoğlu'nu seçin, İstanbul'u güzelleştirsin, hiç olmazsa bir umudunuz olsun

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile bir araya geldi. İnce, "İmamoğlu'nu seçin İstanbul'u güzelleştirsin, iyileştirsin. Hiç olmazsa bir umudunuz olsun. Bu kötü gidişi durdurmanın bir fırsatı var önümüzde" diye konuştu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen İnce'yi, İmamoğlu kapıda karşıladı.

İmamoğlu benim kardeşim, ona destek olacağım

Kültür merkezinde bulunan kütüphaneyi gezen İnce ve İmamoğlu daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İnce'nin ziyaretinin kendilerine moral olacağını belirterek, ''Sayın Muharrem İnce ile kültür merkezimizde gençlerle buluşacağız. Önerilerini alacağız. Bu yerel seçim sürecinde hem tavsiyelerini, önerilerini, beraber neler yapabiliriz? Bunun cevabını alacağız. Çünkü biz 2019'un 31 Mart'ında İstanbul'da yönetim anlayışının değişeceğine yürekten inanıyoruz. Beraber çalışacağız. Bu ziyaret bize moral olacaktır" diye konuştu.

Değişimde fayda vardır. Bunu İstanbulluların gerçekleştireceğine inanıyorum

İnce de İmamoğlu'na kampanya sürecinde destek vereceğini belirterek, ''Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na başarı dileklerimizi iletmek için, her zaman yanında olduğumuzu belirtmek için buradayız. 31 Mart'ta sadece şehrimizi kimin yöneteceğini değil aynı zamanda şehrimizi kimin yöneteceğini seçerken, gidişata ne diyeceğiz? 17 yıldır ülkeyi yönetenler 25 yıldır İstanbul'u yönetiyor. İstanbul'un trafik sorunu, işsizlik sorunu var. Bütün sorunlar İstanbul'da katmerli bir şekilde duruyor. Bir insan seçimde oy verdiği bir kişiye aynı zamanda kefil olmuş demektir. 25 yılda bu sorunların hiçbiri çözülmemiş. Katmerlenerek büyümüş. O zaman yapılması gereken değişimin önünü açmaktır. Değişimde fayda vardır. Bunu İstanbulluların gerçekleştireceğine inanıyorum" dedi.

İnce, "İstanbul'da bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde bu Türkiye'ye ışık olarak yayılacaktır. Bu ayın 17'sine kadar seçmen listeleri askıda. Birinci yapmamız gereken iş seçmen listelerini kontrol etmek. Adını kontrol etmezsen sonra bahane üretmemek lazım. Türkiye'yi yönetenlerin bu günlerden sonra 31 Mart'a kadar neler konuşacaklarını size anlatayım. FETÖ'nün iadesini konuşacaklar. Sınır ötesi operasyonları konuşacaklar. İndirimi konuşacaklar. Asgari ücretin yükseltilmesini konuşacaklar. İşlerin düzeldiğini konuşacaklar. 31 Mart'tan sonra ise bindirimi konuşacaklar. Şimdi kaşıkla verdiklerinin o zaman kepçeyle nasıl alındığını herkes görecek. Bu bir kandırmacadır. Milletimizin bu kandırmacaya alet olmayacağını düşünüyorum. Garantili köprü, garantili havaalanı var. Binali Yıldırım'ı seçerseniz araç garantili otoparkla karşılaşacaksınız. Ekrem İmamoğlu'nu seçin İstanbul'u güzelleştirsin, iyileştirsin. Hiç olmazsa bir umudunuz olsun. 25 yıldır bu yönetimle hiçbir umudunuz yok. Bu kötü gidişi durdurmanın bir fırsatı var önümüzde. İstanbulluların bunu yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.