İnce: Hedefimiz parasız eğitim, kapanan köy okullarını yeniden açacağız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hedeflerinin parasız eğitim olduğunu belirterek, "Hedefimiz eğitimi parasız yapmaktır. Okul öncesinden doktoraya kadar hiçbir sınavdan ücret alınmayacak" dedi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye verileceğini belirten İnce, kapanan köy okullarını yeniden açacaklarını söyledi.

Balıkesir mitinginde konuşan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide 'dış müdahale' ifadelerini eleştirdi.

İnce, "Bir yabancı güç varmış, gizli bir el, bu dış mihrak bizi dolarla terbiye ediyormuş. Bunu bir açayım, böyle bir dış mihrak varsa ben senin yanında olacağım. Dolar üzerinden köprü geçişi anlaşması yapacaksın, hem de dolar arttığında bana oyun oynuyorlar diyeceksin. O zaman sen o dış mihrakların ortağısın. Köprüden geçmeden, hastanede yatmadan para ödüyoruz" diye konuştu.

Sputnik'in haberine göre, İnce'nin açıklamaları şöyle:

Geçenlerde Samsun'da sahneye çıktım. Bisiklete bindim. 'Sen bisiklete binmeye devam et' demiş. Ben bisiklete binmeye devam edeyim. Sen de ata bin de göreyim. Dün bana kukla demiş. Kendisi sürekli yalan söyleyip, pinokyo gibi burnu uzayacağı için bana kukla diyor tabi. Aklı sıra Sayın Kılıçdaroğlu ile beni birbirimize düşürecek, fitne sokmaya çalışıyor. 'Hangisi yönetecek?' diyor. Sen daha yasamayı, yürütmeyi, yargıyı anlayamamışsın.

Bakanlar Kurulu'nu ben belirleyeceğim, yürütmenin başında ben olacağım. Sayın genel başkan TBMM'de olacak. Sen her şeyde tek adam olmak istediğin için bu ince ayrıntıyı hâlâ öğrenemedin. Bizim aramıza fitne sokamazsın. Beraber yola çıktığın arkadaşlarından yanında kim kaldı sen ona bak. Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdüllatif Şener yanında yok.

Erdoğan diyor ki yerli otomobil yapacağız, ben de diyorum ki sen kaportasına talipsin, ben otomobilin beynine talibim. Otomobili yapmak, otomobili yapan robotu yapmak, otomobili yapan robotun beynini yapmak. İşte ben üçüncüsüne talibim.

'Senin haddine mi düşmüş köprü yapmak' dedi. Parayı bastın mı köprüyü yaparsın. Demirel'in yaptığı köprüden niye 10 liraya geçiyoruz da, seninkinden 100 liraya geçiyoruz, sen bunun hesabını ver, bunu anlat. Ben gönüllere köprü kuruyorum.

Söylediği bir yalan var, resmen pinokyo. 'CHP cami yıktı' diyor. Camiler senin tapulu malın mı? Git Balıkesir'de AKP'nin yıktığı camiyi gör.

YÖK'ü kaldıracağız

- Eğitimde yapacaklarımız, hedefimiz eğitimi parasız yapmaktır. Okul öncesinden doktoraya kadar hiçbir sınavdan ücret alınmayacaktır. Dindar bir nesil yetiştirilmesinden rahatsızlık duymam, ama asla kindar bir nesil yetiştirmeyeceğiz.

Eğitimde uzlaşmayı sağlayacağız. Eğitim siyasal bir hesaplaşma alanı olmayacak. Okul türleri arasında ayrım yapılmayacak.

- Kapanan köy okullarını yeniden açacağız.

Öğretmenler 24 Kasım'da hepinize birer maaş ikramiye vereceğiz. Ek ders ücretlerini vergiden muaf tutacağız. Öğretmen alımında mülakatı kaldıracağız.

YÖK'ü kaldıracağız. 10 bin öğrenciyi her yıl yurtdışına göndereceğiz.

- Rektörler yeniden seçimle işbaşına gelecek. 3600 ek göstergeyi vereceğiz. 2 yıl içinde hiçbir öğrenciyi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim.