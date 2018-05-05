İnce: HDP'liler de İyi Parti'liler de Saadet Parti'liler de bu memleketin evladı; Akşener'le uğraşma, Demirtaş'ı hapse atma

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bir avukatın kendisine attığı mesaja duygulandığını belirterek, " Telefonlara artık bakamıyorum, bana kızmayın. 1875 mesaj 2300 cevapsız çağrı. Genç bir kadın avukat beni bu sabah ağlattı. Mesajı söyleyeyim. 'Tam her şey bitti, tam ümidimi yitirdim, artık bunlardan kurtulamayız, bunlar bu memleketi sattı, yedi derken yeniden gönlüme bir ışık doğdu ve talimatınız üzerinize cübbemi arabama bırakıyorum. Çocuğumu bakıp eve gitmek üzereyken yeniden yollara düşeceğim' dedi" ifadesini kullandı.

80 milyonun Cumhurbaşkanı olacağını belirten İnce, "HDP'liler de İyi Parti'liler de Saadet Parti'liler de bu memleketin evladı, Akşener'le uğraşma, Perinçek'le uğraşma, Demirtaş'ı hapse atma, böyle olmaz. Demokrasi empati yapmaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni üniversiteye çevireceğini belirten İnce, "O sarayda asla oturmayacağım. İyi bir emlakçı arıyordum, orayı satacaktım ama arkadaşlar karşı çıktı. O binayı bu ülkenin en yüksek puanı almış çocuklarına üniversite yapacağım. Ben de cumhurbaşkanı olarak Atatürk’ün oturduğu Çankaya’da oturacağım" diye konuştu.

Öte yandan NTV, Habertürk ve CNN Türk gibi kanallar, CHP'nin adayı İnce'nin ilk mitingini ekranlarına canlı olarak taşımadı.

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için kampanyasını memleketi Yalova'dan başlatan İnce'nin açıklamaları şöyle:

- 80 milyonun yükü omuzlarımda. Belki de bugün aramızdadır. Bu sabah telefonlara artık bakamıyorum, bana kızmayın. 1875 mesaj 2300 cevapsız çağrı. Genç bir kadın avukat beni bu sabah ağlattı. Mesajı söyleyeyim.

- Onu tanımak istiyorum buradaysa. "Tam her şey bitti, tam ümidimi yitirdim, artık bunlardan kurtulamayız, bunlar bu memleketi sattı, yedi derken yeniden gönlüme bir ışık doğdu ve talimatınız üzerinize cübbemi arabama bırakıyorum. Çocuğumu bakıp eve gitmek üzereyken yeniden yollara düşeceğim" dedi. Umutlarınızı yeniden yeşertin. Umutlarınızı yeniden tazeleyin. Başaracağız.

- Tuncelili bir gariban tapu müdürü. Kamer amca, rahmetli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun babası, yani dün gariban tapu müdürü Kamer amcanın oğlu görevini yaptı. Şimdi görev sırası Yalovalı rahmetli kamyoncu Şerif'in oğlu olarak bende. Bir de sıra sizde. Hep beraber bunu başaracağız. Oy vermek yetmez.

HDP'liler de İyi Parti'liler de Saadet Parti'liler de bu memleketin evladı

- 24 Haziran'da sandığa gideceğiz. Bir partinin yirmiden fazla milletvekili varsa, grup kuruyorsa o milletvekilleri aday gösteriyor. 20'den fazla yoksa imza toplayacak, 100 bin imza. Zorlaştırmak için. Kendisi devletin uçağına, helikoptere binecek, örtülü ödeneği olacak, Sayın Akşener'e imza vermek isteyenlere FETÖ'cü diyecek. Selahattin Demirtaş'ı hapse atacak. Böyle yarış olur mu? Birinin elini bağla, birinin ayağını bağla. İlan ediyorum.

- CHP üyelerine talimat veriyorum. Vatandaşlarımızdan da rica ediyorum. Sayın Akşener'e, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Perinçek'e, kim aday olmak istiyorsa, gidin imza verin. Demokrasi budur. HDP'li değilim, dünya görüşüyle dünya görüşüm bağdaşmaz. SP'li değilim, İyi Parti'li de değilim. Ben sapına kadar CHP'liyim. Ama HDP'liler de bu memleketin evladı, MHP'liler de, İyi Parti'liler de, AK Parti'liler de, CHP'liler de..

Akşener'le uğraşma, Demirtaş'ı hapse atma

- Akşener'le uğraşma, Perinçek'le uğraşma, Demirtaş'ı hapse atma, böyle olmaz. Demokrasi empati yapmaktır. Aleviler, benim cumhurbaşkanlığımda ayrımcılığa uğramayacaksınız. Ama biz Sünnilerin camisinin imamının maaşını devlet ediyor, Alevilere ödeme yapmıyor. Böyle kardeşlik olmaz. Dolmabahçe'deki imam "Ben görmedim" dediğinde o imamı savunmak bizim görevimizdir. O imama kocaman bir alkış gönderin.

Aleviyle Sünniyle kol kola getireceğim

- Önce içeride birlik. Aleviyle Sünniyle kol kola getireceğim, kol kola. Trump'a, Putin'e sonra sıra gelecek. O sonraki iş. Önce içeride birlik. Devlet Bahçeli'ye cevabı Yalovalı ülkücüler verir. Onlar destek oldular bizi. Benim MHP'ye ya da ülkücülere hiçbir husumetim yoktur. Tam tersine Yalova'da ikinci seçimlerde bize oy verdiler. Görüşmeleri de ben yaptım ben. Milliyetçiliği ayaklar altına alan birine, şehitlere kelle diyenlere bir partiyi yaslıyorsunuz. İtirazım sanadır sana.

Cumhurbaşkanı olduğumda Atatürk gibi Çankaya Köşkü'nde oturacağım

- Mustafa Kemal Atatürk 19 Ağustos 1919'da Yalova'ya geldiğinde 1938'e kadar 330 gün Yalova'da kaldı. Cumhuriyetin yazlık başkentidir Yalova. TDK burada kurulmuştur, Kuran-ı Kerim'in Türkçeleştirilmesi çalışması burada yapılmıştır. Tarih tekerrür ediyor, burası yine cumhuriyetin yazlık başkenti olacak. Bakın, dün hayatımda ilk kez, 36 yıl sonra rozetimi çıkardım genel başkana teslim ettim. O rozeti neden çıkardım biliyor musunuz? Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda 80 milyonu kucaklamak için çıkardım.

- Vatan tektir, bayrak tektir. Atatürk hepimizin kurtarıcısıdır. Cumhurbaşkanı da tektir. Partinin cumhurbaşkanı olmaz. En kısa sürede parlamenter sisteme döneceğiz. O sarayda asla oturmayacağım. İyi bir emlakçı arıyordum, orayı satacaktım ama arkadaşlar karşı çıktı. O binayı bu ülkenin en yüksek puanı almış çocuklarına üniversite yapacağım. Ben de cumhurbaşkanı olarak Atatürk’ün oturduğu Çankaya’da oturacağım.

- Bu memleketi uzlaştıracağız. Huzur gelecek memlekete huzur. Baba tarafından Selanikli, ana tarafından Rizeli bir ailenin çocuğuyum. Önümüzdeki günlerde illa olacak da ben başlatmayayım diyorum. Hemşerim, diyor ki, tek dertleri beni indirmek diyor. Bizim derdimiz bir kere memleket. Ben şuna bakıyorum, seni indirirsek ne iner, ona bakıyorum. Seni indirirsek dolar iner, euro iner. E indirelim seni ne olacak. Dünyada kavga etmediğin insan kalmamış. Herkesle kavga etmişsin, kimseyle bir araya gelemiyorsun. Yeni bir cumhurbaşkanı olsun, ben gideyim Putin’in karşısına, Trump’ın karşısına. Sıfırlayalım.

- Kıdemse ben 5 ay kıdemliyim zaten. Bir gün milletvekilliği yapmadan başbakan oldu. 16 yıllık milletvekiliyim. Sonra benim diplomam var, daha ne olsun.

- Bu memleketi zeki çocuklar zenginleştirir. Ondan hepiniz yararlanırsınız. Ben sizin çocuklarınıza bu şehirde atom fiziği anlattım, nükleer fizik anlattım, mekanik anlattım. Şimdi sizin çocuklarınıza iş, aş bulmak için yetki istiyorum. Bu zeki çocukların neyine güveniyorum biliyor musun, mizahlarına. Müthiş. Sosyal medyada şöyle yazmış: Sarayı hemen boşalt, Yalova’dan abim gelecek. Böyle giderse, bu 50 günde ince hastalığa tutulur bunlar. Benim derdim bu milletin yüzünü güldürmek. Benim derdim bu milletin refahını yükseltmek, benim derdim sizsiniz, siz.

- Terörle en kararlı şekilde mücadele edeceğiz, hiç korkunuz olmasın. İki, yolsuzluklarla mücadele. Pazartesi mal varlığımı Yalova basınına göndereceğim.