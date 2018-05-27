İnce: Genelkurmay Başkanı'nı ziyaret etsem görevden alırlar mı diye düşünüyorum

Çeşitli meslek örgütü ve sendikaları makamında ziyaret eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Solun birlikteliği eski bir terminoloji. Bu, işe yaramaz artık" değerlendirmesinde bulundu.

İnce, beraberindeki heyetle, sırasıyla Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Mehmet Raşit Tükel ile Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz'ı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerinde 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanacağına inancını dile getiren İnce, vaatlerini hatırlattı.

Ziyaret ettiği için SOLOTÜRK pilotlarının cezalandırıldığını, Cerrahpaşa'daki dekanın görevden alındığını savunan İnce, "Duydum ki bugün bir genelge yayımlıyorlarmış, ince belli bardakla çay içmeyi de yasaklayacaklarmış. İnce korku böyle bir şey. YÖK Başkanı'nı ziyaret etsem, Genelkurmay Başkanı'nı ziyaret etsem acaba onları da görevden alırlar mı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Geniş bir yelpaze olacak"

İnsanların birbirleriyle barış içinde yaşaması ve Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesini sağlayacaklarını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Bunu başaracağız, inanıyorum fakat bunun için bir büyük yelpazeye ihtiyacımız var. Solun birlikteliği eski bir terminoloji. Bu, işe yaramaz artık. 50+1 lazım. Daha değişik bir terminoloji lazım. Cumhuriyetçiler bir araya gelecek, bunun içinde sosyalistler, muhafazakarlar, sosyal demokratlar, liberaller olacak. Geniş bir yelpaze olacak. Bu geniş yelpazeyi kuramadıktan sonra hiçbir işe yaramıyor."'

İnce, bunu da "Yön, Yöntem ve Yönetim (3Y) " ile gerçekleştireceklerini vurgulayarak, ortak akılla ortak iyiyi bulmanın önemine dikkati çekti.