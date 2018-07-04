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İnce: Genel Başkan'la medya aracılığıyla konuşmak doğru olmaz

Teşekkür ziyaretine Erzurum'dan başlayan İnce, Çat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

04 Temmuz 2018 17:57

Partisinin Yalova ve Bolu milletvekilleriyle Erzurum'un Çat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı makamında ziyaret eden Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamalara ilişkin olarak "Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar. Konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz" dedi.

Basın mensuplarınca, Kılıçdaroğlu'nun bir basın kuruluşuna "Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağım. Önümüzde yerel seçim var" şeklindeki açıklamaları hatırlatılan İnce, şöyle konuştu:

"Bakarız. Sayın Genel Başkan'la basın yoluyla konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisiyle konuşurum ben, doğrusu odur. Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar. Konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz. Döndüğümde kendisiyle konuşurum, açıklamalar yaparız."

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