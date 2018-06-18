İnce: Erdoğan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bir yalancı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçim yaklaştı Muharrem İnce camilerden çıkmıyor" sözlerine yönelik "Erdoğan, benim camiye gitmemden niye rahatsız oluyorsun. Ben kimseye yalan söylemem. Beş vakit namaz kılmıyorum, ama ben Allah'a şükür 15 yaşımdan beri cuma namazı kılıyorum. Arada bir de sabah namazı kılarım. Sana mı soracağım camiye gitmek için? Sen Allah'ın tahsildarı mısın? Erdoğan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bir yalancı" ifadesini kullandı.

Tansu Çiller'in AKP'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılımını eleştiren İnce, "Erdoğan 90'lara dönmekten bahsediyor ama Tansu Çiller'den medet umuyor. O zaten başarılı olsaydı partisini kalkındırırdı" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta konuşan İnce'nin açıklamaları şöyle:

- Kindar nesil yetiştirilmesine hiçbir itirazım yok ama bu ailenin işi. Cumhurbaşkanı olduğumda din dersini şöyle yapacağız. Bir, muhafazakâr bir aile derse, benim çocuğuma 2 saat Din Kültürü dersi yetmez, ben fıkıh dersi istiyorum derse devlet olarak biz başüstüne diyeceğiz. Kaç saat istiyorsan seçmeli dersi vereceğiz. Öbürü de diyorsa ben zorunlu din dersi istemiyorum, vermeyeceğiz. Bütün çocuklara matematik öğreteceğiz, dil öğreteceğiz.

- Ben hak, hukuk, adalet diyorum, birileri de meydan çay, oralet diyor.

- İftar sofrasını iftira sofrasına dönüştürüyor. Erdoğan orada beni eleştiriyor, beni eleştirirken de general orada alkışlıyor. Beni eleştirirken general alkışlayamaz. Onu hemen emekli ederim.

- O devletin generali. Hiçbir siyasi adayı alkışlayamaz. Erdoğan orduyu överse alkışlayabilir, ona itirazım yok. Erdoğan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bir yalancı.

- "Seçim yaklaştı, Muharrem İnce camilerden çıkmıyor" diyor. Erdoğan, benim camiye gitmemden niye rahatsız oluyorsun. Ben kimseye yalan söylemem. Beş vakit namaz kılmıyorum, ama ben Allah'a şükür 15 yaşımdan beri cuma namazı kılıyorum. Arada bir de sabah namazı kılarım. Sana mı soracağım camiye gitmek için? Sen Allah'ın tahsildarı mısın? Kimsin sen? Üzülüyor. Bir Müslüman başka bir Müslüman'ın camiye gitmesinden mutlu olması gerekiyor. Bu üzülüyor.

- Gel karşıma geç, televizyona çık. Geçen gün Erdoğan konuşurken bir kanalda Asteriks var bir kanalda Yaparsın Aşkım var. Erdoğan izlenmede 34. sırada. Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş. Millet yalandan dolandan bıkmış. Erdoğan'da diyorum ki gel benimle televizyona çık senin de bir havan olsun. Çıkar mı?

- Erdoğan 90'lara dönmekten bahsediyor ama Tansu Çiller'den medet umuyor. O zaten başarılı olsaydı partisini kalkındırırdı.