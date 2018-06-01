İnce: Diplomayı ben istemiyorum, Anayasa istiyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Hayır diplomayı ben istemiyorum. Diplomayı ben istemiyorum Anayasa istiyor. Anayasa'da 4 yıllık okul mezunu olması lazım yazıyor" dedi. İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Yakında da FETÖ ile görüştüğünü açıklayacak zaten merak etmeyin" şeklinde konuştu.

Bilecik'te düzenlenen mitingde konuşan İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine "komik adam" dediğini belirterek "Sen 24 Haziran akşamı ağlayacak mısın, gülecek misin? Hep beraber göreceğiz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşakanı adayı İnce "Yıldırım demiş ki: 'TİKA'yı kapatacağım' demişim. Aynı abisi gibi yalancı. Sayın Yıldırım, sana bir şey diyemiyorum. Sen 24 Haziran'da kendi kendini imha edeceksin" diye konuştu.

İnce, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın ‘Bu CHP’liler seçim yaklaştıkça camileri hatırladılar’ açıklamasını hatırlatarak "Bu camiler senin babanın tapulu malı mı? Orası müslümanların yeri. Elhamdülillah bizde müslümanız. Bozdağ’a bir şey hatırlatacağım. Konuşmayacaktım ama böyle tepemi artırdı. Bozdağ, utanmıyor musun bunu söylemeye sen. 2010 yılının Aralık ayında Mekke’de beraber tahaf etmedik mi? Beraber Umre yapmadık mı seninle? Aynı uçakta değil miydik? Nasıl bir utanmaz adamsın. Ayıp… Ayıp… Bakın son kez söylüyorum. Seçim meydanlarında camileri çekin. Seçim meydanlarından dinimizi çekin. Seçim meydanlarında gelin ekonomi konuşalım yüreğiniz varsa…” şeklinde konuştu.

Elon Musk yanıtı

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil ile ilgili kendisine söylediği "Elon Musk beni arıyor" sözlerine de yanıt verdi. İnce, "Cumhurbaşkanı sensin tabii ki seni arayacak. Elon Musk'ın dan medet umuyor" dedi.

Mermer nereden geldi?

İnce "Bilecik'e geldi mi Erdoğan? Siz Bilecikli olarak Erdoğan'a şunu sormayacak mısınız? Sen ne yaptın o sarayda. Mermeri bari bilelim ya. Mermer nereden geldi. Bunu öğrenmek hakkımız değil mi? Soracak mısınız?" diye konuştu.

CHP çalışanlarını talimat

İnce, Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) yapılacağını hatırlatarak "Yarın bir sınav var. Çocuklarımız yarın sınava girecek. Eve en yakın okul olacakmış. Ya istemediği okulsa. Hepsine talimatımdır. Yarın 13.00'e kadar müzikli propaganda yapmayacaksınız. Çocuklarımızın geleceği bizim seçimimizden daha mı önemli? Öğrenciler 500 lira burs alacak" dedi.

"Diplomayı ben istemiyorum. Anayasa istiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine tazminat davası açtığını söyleyen İnce, "100 bin liralık dava açmış bana. Yine para istiyor. Peki sorum şu ya iki de birde şu diplomayı gündeme getirme diyorlar. Hayır diplomayı ben istemiyorum. Diplomayı anayasa istiyor anayasa… Anayasada yazıyor 4 yıllık okul mezunu olması lazım yazıyor. Size bir sorum doktora gittin ameliyat olacaksın. Aklına takıldı birden dedin ki ameliyat olmadan şunu bir sorayım ‘Hocam nereden mezunsun?'” Dedi ki ‘Hacettepe’den mezunum’… ‘Ya şu diplomayı göreyim’ sordun doktor sana diplomayı göstermezse ameliyat olur musun olmaz mısın?” diye konuştu.

Daha önce gündeme getirdiği 'Erdoğan AKP'yi kurmadan önce Gülen'le görüşerek icazet aldı" iddiasını hatırlatan İnce, “Bir konu daha görüştü görüşmedi meselesi… Bu mesele çok eski ya sadece Fethullah Gülen değil ki.. 2005’e geri dönün öğle namazından çıktı; ‘Ofer’le görüşmedim’ dedi. Sonra akşam oldu bir TV kanalına çıktı aynı gün ‘Ofer’le görüştüm’ dedi. Yakında da FETÖ ile görüştüğünü açıklayacak zaten merak etmeyin. Yani öğle namazından çıktıktan sonra söylediği Ofer’le görüşmedim diye… Beş vakit namaz arasına bu kadar yalanı nasıl sıkıştırıyor bende onu anlamıyorum zaten" dedi.

"Amerika'daki milletvekili sayısı Türkiye'den az" diyen İnce, " O sayıyı indireceğiz. 600 milletvekili Türkiye'ye çok. OHAL'i kaldıracağız, hukuk devleti kuracağız, bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız. İş adamı yatırım yapacaksa belirlenen kurallara göre yapacak" açıklamasında bulundu.