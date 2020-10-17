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İnce’den Kılıçdaroğlu’na: Demek ki aday olmayı düşünüyor, destekliyorum

17 Ekim 2020 18:51

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "erken seçim" çağrısına ilişkin, “Genel başkan aday olmayı düşünüyor demek ki doğru buluyorum, destekliyorum” dedi.

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