İnce'den Bakan Selçuk'a çağrı: Ücretli öğretmenleri mağdur etmeyin, paranız varsa ödeyin, yoksa kampanya başlatın

CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'a ücretli öğretmenler konusunda "Bu zor günlerde ücretli öğretmenlerimizi mağdur etmeyin. Paranız varsa ödeyin, paranız yoksa kampanya başlatın hep birlikte ödeyelim" çağrısında bulundu

CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı İnce, kişisel Twitter hesabında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçtiğini, bununla birlikte sözleşmeli öğretmenlerin mağdur olduğunu belirten İnce, "Bu zor günlerde ücretli öğretmenlerimizi mağdur etmeyin. Paranız varsa ödeyin, paranız yoksa kampanya başlatın hep birlikte ödeyelim” dedi.