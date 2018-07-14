"İnce delege tavlamak yerine halka gitsin; 5 milyon imzayla genel merkezin kapısına dayansın"

Korkusuz yazarı Can Ataklı, 24 Haziran'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin partisindeki genel başkanlık yarışı için delege "tavlamamasını" halktan imza toplamasını tavsiye etti. Ataklı, "Eğer 'genel başkan' değil gerçekten bir 'lider' olmak istiyorsa arkasına alması gereken halktır" dedi.

Ataklı'nın “Ben bitti demeden bitmez' diyor ama farkında değil kendini bitirdi" başlığıyla (14 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Seçimdeki anlık rüzgarı genel başkanlık için kullanmak isteyen Muharrem İnce Kurultay toplamak için delegelerden imza arıyor.

Bulabilir mi Kurultay'ı toplamak için yeterli imzayı?

Ben sanmıyorum. CHP'nin kurnazları Muharrem İnce'yi alt edecek kadar ayak oyunlarıyapmayı bilirler.

Bana kalırsa İnce delegelerle uğraşmak yerine doğrudan halka gitmeli.

Eğer “genel başkan” değil gerçekten bir “lider” olmak istiyorsa arkasına alması gereken halktır.

Bıraksın delege tavlamayı, “CHP'de değişim istiyor, İnce'yi destekliyoruz” diyerek halkın katılacağı bir imza kampanyası açsın.

En az “5 milyon gerçek” imza toplasın ve o zaman genel merkezin kapısına dayansın.

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında bende de yeşeren umut belki o zaman kendini tekrar göstermeye bakar.

Bunca eleştirime rağmen “yanıldım, Muharrem İnce lider olacak kumaşa sahipmiş”der ve İnce'yle destek veren herkesten özür dilerim.