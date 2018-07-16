İnce: Damadını Hazine ve Maliye'nin başına getiren bir Cumhurbaşkanı'na piyasalar kredi verir mi?

Merkez Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve Kalkınma Bankası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın başında bulunduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlandı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin eleştirilerde bulunan Muharrem İnce, "Damadını ülkenin Hazinesinin ve Maliyesinin başına getiren bir Cumhurbaşkanı’na, piyasalar kredi verir mi? Doğal olarak vermez, vermeyecek" dedi.

Dün açıklanan 7 yeni KHK ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak YAŞ üyesi oldu. Merkez Bankası dahil kamu bankaları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'a bağlandı.

Muharerm İnce gelişmeler karşısında "Ekonomideki olumsuz gidişin artarak devam etmesinin en temel nedeninin kötü yönetim" olduğunu belirterek "Durumu daha da kötü yapan gelişme" dedi.

İnce'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Seçimin üzerinden 3 hafta geçti. Döviz kurları ve enflasyon yükseliyor, faizler artıyor. Biz, tekrar seçildikleri takdirde bu gelişmelerin yaşanacağını ısrarla belirtmiş, rakibimiz ise seçimden sonra hepsinin düşeceğini iddia etmişti.

Olumsuz gidişin artarak devam etmesinin en temel nedeninin kötü yönetim olduğunu ve bu yönetim değişmeden iyileşme beklenemeyeceğini defalarca ifade etmiştik. Durumu daha da kötü yapan gelişme, damadın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasıdır.

Ben şimdi herkese ve özellikle şirket sahiplerine sesleniyorum. Damadını şirketinin CEO’su yapan bir patrona bankalar kredi verirler mi? Damadını ülkenin Hazinesinin ve Maliyesinin başına getiren bir Cumhurbaşkanı’na, piyasalar kredi verir mi? Doğal olarak vermez, vermeyecek.

Ne yazık ki, Türkiye bu kötü yönetimin maliyetini daha yüksek faiz, daha yüksek döviz kurları ve daha yüksek enflasyon olarak ödemeye devam edecek."

