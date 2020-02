İnce: Çocuğun donundan yüzde 18 vergi alan devletten adam olmaz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Uşak'taki mitinginde, "Meydanlara geliyor, '3 çocuk yapın' diyor, şimdi artırdı, 5 çocuk yapın diyor. Ben cumhurbaşkanı seçilince çocuk sayısına karışmam, ama çocuk bezine karışırım. Benim ülkemin nüfusu genç olsun isterim, ama takdir size ait. Çocuğun donundan yüzde 18 vergi alan devletten adam olmaz" dedi.

İnce, birçok tüketim ürününden alınan KDV'yi indereceğini söyleyerek, "Benim görevim çocuk sayısını belirlemek değil, bezdeki KDV'yi indirmek. Bebek mamasından yüzde 8 vergi alan bir devletten adam olmaz. Çocuğa süt içireceğim, yüzde 8 KDV var. Çocuğa verilen sütten KDV alan devletten adam olmaz. Amacım bunu çözmek. Çocuğun sayısına karış, doğumun şekline karış, senin haddine mi?" ifadesini kullandı.

İnce seçim kampanyası kapsamında, Uşak'ta vatandaşlara seslendi.

İnce, Erdoğan'ın dün açıkladığı seçim beyannamesine atıf yaparak, "Benim hemşehrim 16 senedir Türkiye'yi yönetiyor. Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olunca baktım hemşehrim 3600 ek göstergeyi vereceğim diyor. 16 senedir aklın neredeydi? CHP Kasım 2017'de önerge vermiş, 3600 ek gösterge verilsin diye, kim reddetmiş? AKP. 16 senedir vermemişsin şimdi çıkıp vereceğim diyorsun sana kim inanır? Madem vereceksin çıkar bir KHK, seçimden önce ver" diye konuştu.

"Vekilken ağıra giren İnce, hayvancılık sorununu çözer"

İnce cumhurbaşkanı seçildiği takdirde haycancılık sorununu çözeceğini belirterek, "Size ne kadar yakın olduğumu anlatacak bir örnek verceğim. 16 yıldır milletvekiliyim. Vekil olduktan sonra Kurban Bayramı geldi. Hayatımda arefe gününde babamın evinden başka hiçbir yerde olmadım. Programı yapan arkadaşım Engin Altay'a dedim ki, arefe günü babamın evinde olmam lazım, programı ona göre ayarlayın dedim. Babam kurban satıyor. Daha yeni seçilmişim, ağıra girecek miyim anne dedim. Gir oğlum baban kızar dedi. Girdim ağıra, oradan birisi ağabey seni birine benzetiyorum dedi. Kime dedim, Muharrem İnce dedi. Amcamınoğlu olur dedi. İkinci kez seçildim, yine girecek miyim dedim, annem babama girmesin çocuk, vekil oldu dedi. Babam ben onu, bu ağırdan kazandığımla okuttum, öyle vekil oldu, vekil olunca ne oldum sanıyorsun kendini dedi. Vekilken ağıra giren Muharrem İnce, hayvancılık sorununu çözer" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'de sadece emekliler bir tarafa geçse İnce, reisi cumhur olur"

İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Domatesi biz satıyoruz, ketçabı adamlar yapıyor. Türkiye, zeytini satıyor ama zeytinyağı satamıyor. Çünkü markası yok. Üreten bir Türkiye kuracağız.

Emekliler size sesleniyorum, bayramlarda 1000'er lira verecekler. Biz birer maaş demiştik, çaldılar, biraz kopya. 1000'er lirayı verirsin, enflasyon bunu belli bir yerden sonra sıfıra düşürür. Senin her yıl emekliye, asgari ücret kadar ikramiye vermen lazım. Türkiye'de en yüksek maaş ile en düşük maaş arasında 9 kat fark var. Finlandiya'da 2 kat var. Bunu çözmemiz lazım. 2008'den beri her emeklinin maaşı düşüyor. Türkiye'de sadece emekliler bir tarafa geçse Muharrem İnce, reisi cumhur olur."

Türkiye'de televizyon yapılıyor, ama Türkiye bundan 10 euro kazanıyor. Otomobil yapılıyor, 100 euro kazanıyor. Boşa çalışıyoruz, neden? Markamız yok. Gençler sizi iyi eğiteceğiz, siz marka oluşturacaksınız. 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de karşılıksız 500'er TL vereceğiz. Size bu parayı Muharrem İnce değil, Türkiye Cumhuriyeti verecek. Bugün garibe, gurebaya verilen parayı AK Parti mi veriyor, devlet veriyor. 2 yıl içerisinde, hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Üniversiteyi bitirdin, iş bulacaksın. Oldu ki, aksilik oldu bulamadın. Aldığın kredi burs var ya, o iş bulana kadar devam edecek. Parayı nereden bulacaksın diyorlar? 4 milyon Suriyeliye 40 milyar dolar para harcadın. Konut yapsan, 2 milyon konut yapardın. Saraya 2 milyar dolar harcadın, ev yapsaydın, 100 bin ev yapardın.

"O yalaka takımına borazanlık yaptırmayacağım"

Bizim sloganımız şu olacak, her aileye bir ev, her eve bir iş. Bunu yapacağız. Merkez Bankası bağımsız olacak. Parti genel merkezine çağırmam. Devlet adabı bilirim ben. Bir medya kuruluşu el değiştirdi, para nereden bulundu? Ziraat Bankası'ndan bulundu. Ziraat Bankası, bu kuruluşa 1 milyar dolar verdi. Bu parayı, 1000 fabrikaya verseydi, 4.5 milyon verirdi her fabrikaya. Bunu KOBİ'lere verseydi, 10 bin KOBİ'ye 450 bin tl verirdi. Bu parayı çiftçiye verseydi, 100 bin çiftçiye 45 bin TL verirdi. Utanmadın mı bu parayı bir kişye vermedin mi? Her yerde yerliyim diyor, sarayın mermerleri Afyon'dan mı, Hindistan mı? Cevap bekliyorum. Böyle yerlilik olmaz. Yerli burada, milli burada.

4 Mayıs'ta parti rozetini çıkardım, Türk bayrağı taktım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Barışaağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. Özel kanallar bile TRT'den daha iyi. O çeken arkadaş değil, o emekçi. Ben patron ve kuklalarını kastediyorum. TRT payı ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Hakkımız haram olsun mu, olsun. Boğazlarında kalsın mı, kalsın. Cumhurbaşkanı olunca bu yalaka takımı bana borazanlık yapmaya çalışacak. Ama o yalaka takımına borazanlık yaptırmayacağım.

Ben imam hatiplerde öğretmenlik yaptım göndermek istiyorsan gönder kardeşim. Sınavda başarılı mı, başarısız mı, ona bak. Nerede hangi kıyafetle istiyorsan, onunla gez. Birini, bir yere müdür yaparken, sadece işin ehli mi ona bakacağız."