İnce: Bütçe disiplinsizliği, enflasyon ve yüksek faiz olarak geri dönecektir

T24

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, şahsi Twitter hesabından Türkiye ekonomisine ve hükümetin devlet bütçesi yönetimine dair yorumlarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı kampanya süresince ‘milletin değil, devletin kemer sıkması gerektiğini’ söylediğini belirten İnce, AKP yönetiminin ‘savurgan’ ve ‘ekonomi gerçeklerine sırtı dönük’ olduğunu dile getirdi.

CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı, bu yıl faiz dışı bütçe açığının 12.3 milyar TL’ye çıktığını ve bunun bir rekor olduğunu da ekledi ve devam etti: “Bütçe disiplinsizliği, maalesef kısa dönemde bize, enflasyon, yani hayat pahalılığı ve yüksek faiz olarak geri dönecektir.”

Muharrem İnce’nin art arda paylaştığı 5 gönderi şöyle:

“1- Biz kampanyamız boyunca, ülkenin yatırıma dönüşmesi gereken kaynaklarını Devletin heba etmeye hakkı olmadığını ısrarla belirttik. Milletin değil, Devletin kemer sıkması gerektiğini dile getirdik.

2- Yönetime geldiğimiz takdirde, kaynakları üretime yönlendirerek büyüme ve istihdam artışı sağlayacağımızı, açıkladığımız eylem planlarımızla ortaya koyduk.

3- Savurganlık huyundan vazgeçmeyen ve ekonominin gerçeklerine sırtını dönen kötü yönetim anlayışının sonuçları Bütçe rakamlarına da yansımıştır. Ocak-Haziran döneminde Bütçe 46 milyar TL açık vermiş, geçen yılki açığın % 83 üzerine çıkarak rekor kırmıştır.

4- Geçen yıl aynı dönemde 1.8 milyar TL faiz dışı fazla varken, bu yıl faiz dışı bütçe açığı da 12.3 milyar TL’ ye ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır.

5- Ülkemizin başına bela olan kötü yönetimin en kötü huylarından biri olan Bütçe disiplinsizliği, maalesef kısa dönemde bize, enflasyon, yani hayat pahalılığı ve yüksek faiz olarak geri dönecektir.”