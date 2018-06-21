CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yorulduğunu söyleyen İnce, "Bu ruh hâli Türkiye'yi yönetemez" dedi.

Artan tarım ürünleri hakkında açıklama yapan İnce "Üretmeyen bir Türkiye var" diyerek, "Dolardan daha değerli oldu soğan. Çünkü üretmeyen bir Türkiye. Bu Türkiye'yi batırır. 453 Milyar dolar borcumuz var" diye konuştu.

"Çalması kolay"

Türkiye'deki kaynakların betona yatırıldığını söyleyen İnce, "Niye parayı betone yatırıyor çünkü çalması kolay" tespitini yaparak, "Borç aldı taşa toğrağa gömdü bu yüzden parayı" ifadesini kullandı.

İnce'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ziraat Bankası 1 milyon doları medya patronlarına verirse soğan dolara geçer.

-'Ne güzel öksürüyorsunuz' efendim yalakalar öyle söyler.

'15 yıl önce evlerimizde fırın, buzdolabı mı vardı?' diyen Erdoğan'a yanıtı

-Erdoğan'ın ruh hali iyi değil bunları söylüyorsa doktora gitmesi lazım. Çalı çırpı toplayıp ateş mi yakıyorduk.

-Son 3 gün imaj düzeltmesi çalışması. İşi kötü, imajı düzeltme çabası bu.

-Bu sorular şimdiye kadar sorulmadı Erdoğan'a. 'Demek ki sorularılabiliyor' demeye çalışıyorlar.

Fırın-buzdolabı polemiği) Erdoğan'ın ruh hali iyi değil bunları söylüyorsa doktora gitmesi lazım. Çalı çırpı toplayıp ateş mi yakıyorduk?



(Erdoğan'ın dün katıldığı canlı yayın) Son 3 gün imaj düzeltmesi çalışması. İşi kötü, imajı düzeltmeye çalışıyor. Bu sorular şimdiye kadar sorulmadı Erdoğan'a. 'Demek ki sorularılabiliyor' demeye çalışıyorlar.

(CHP'den istifa edecek mi?) Hayır, sadece CHP'lilerden oluşan bir kabine kurmayacağım içinde AKP'liler de olacak.

-Fırının buzdolabının olmadığı bir hayat düşnyasında yaşıyor. 2002'de ilk geldiğinde vekiller lojmanda oturmasın dedi. Kendisi subay evlerinde oturdu. Sonra Çankaya Köşkü'nü bile beğenmedi. Sara'ın bahçesinde bıldırcınlardan besleniyor. Abartmıyorum. Gerçek bunlar.

Özal'a ne kadar haksızlık etmişiz. Bunun yaptığı tam bir sonradan görmelik.

(Ses kaydı olduğu iddiası) Erdoğan'ın oğluyla sıfırlama konuşması ses kayıtları montajsa benim ki de montajdır. Erdoğan'ın oğluyla sıfırlama kaydına inanıyorsa benimkine de inansınlar.

'Siyaset insana dokunma sanatıdır, Erdoğan dokunamıyor'

(Bisiklete binmesine yönelik yorumlara) E sınıfı ehliyetim var. Şoför çocuğuyum ben. Traktör de kullandım otobüs de kullandım.. Kimseye haksızlık yapmayan bir cumhurbaşkanı olacağım. Bisiklete de binerim. Doğal bir insanım ben. Siyaset insana dokunma sanatıdır. Erdoğan artık dokunamıyor. Bu toprağın insanıyım ben. Zeybek de bilirim kemençe de bilirim Alevi deyişleri de bilirim.

'Bir tek anket firmaları kayebecek'

Ben kazanacağım. Millet ittifakı çoğunluğu alacak. Hemen bir restorasyon sürecine başlayacağız. Erdoğan 2003'de Meclis'e geldiğinde yoklamaya girmesini bilmiyordu. Bunu bilmezken Başbakan oldu. Ben cumhurbaşkanı olduğumda 16 yıllık birikimim var. Bir günlük vekil yönetti de 16 yıllık ben mi yönetemeyeceğim. Bir tek anket firmaları kaybedecek. Rövanş yok, intikam yok. AK Partililer de kazanacak. Erdoğan sürekli kavga eden bir adam. Ben barıştıracağım. AK Partililer bundan niye üzülsün.

'Bugün telefon diyenler yarın cezaevine girecek'

Telefon dinlenmesine izin vermeyeceğiz. Ne kadar ayıp şeyler bunlar. Ben de dinlemeyeceğim onu. Demokrasiye inannıyorum ben. FETÖ'den dinleyenler cezaevinde. Bugün dinleyenler de yarın cezaevine girecek.

Her partinin makbul insanları vardır. Bunu terkedeceğiz. Ayırmayacağım. Savurmayacağım. Kayırmayacağım. Ben kazanırsam medyadaki yalaka takımı anında değişecektir.

-Ben kazanırsam bireysel bir normal bir güvenlik neyse onu yapacağım.

-Beni şu zevkten almasın kimse.. Bir marketin sebze reyonunu gezeceğim halkla iç içe olacağım. Benim için bir terapi bu.

-Eleştirilmeli, medyanın fren olması lazım. Peygamber olduğunu falan sanıyor. Çevresi de bu gazı veriyor ona...

-Kim ne derse desin söylediklerimin arkasındayım.

-Ben hepsiyle birlikte canlı yayına çıkmak isterim. Benim cumhurbaşkanlığımda bu olacak. Burdan sözünü veriyorum.

-Sayn Genel Başkanın yaptığını yapmak herkesin harcı değildir. Kendisine rakip olan bir kişiyi öönermek... Olağan üstü bir iştir bu. Baktı ki kamuoyunda böyle bir istek var. Doğrusu budur dedi. Erdoğan olsa sınır dışı ederdi bu kişiyi.

-Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki yargıyla ilgili söylediklerinin tümü doğrudur.

-Pazar günü oyunu kullanıp hemen Ankara'ya gideceğim. Vatandaşlar okulların önünden ayrılmasınlar. Paniğe kapılmasın kimse. Her şeye müsaitler. Aman ha sakın ayrınlmayın ordan. Oturun sandığın üstüne.