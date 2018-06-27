İnce: Bir kişi dahi partiden istifa etmesin; ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'la bir araya geldikten sonra partililere "istifa etmeyin" çağrısı yapıp "Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Karayalçın'ın Ankara Hoşdere Caddesi'ndeki ofisinde bir araya geldi. İnce, Karayalçın ve Öymen, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İnce, "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız" dedi.

Bugün yine kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 81 ili gezeceğini açıklayan İnce'nin kararına ilişkin "Bütün il başkanlarına talimatımdır, gittiği her yerde karşılayacaksınız. Kucaklayacaksınız" açıklamasını yaptı.