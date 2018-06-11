İnce: Benim olmadığım meydanlarda laf söylüyorsun, beğendin bir televizyon kanalına çık da tartışalım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik televizyon davetini yineleyerek, "Benim olmadığım meydanlarda bana laf söylüyorsun, beğendiğin bir televizyon kanalında karşıma çık tartışalım" dedi.

İnce, "Erdoğan kiminle kavga ettiyse o yükseldi. Faizle kavga etti faiz, dolarla kavga etti dolar, İnce ile kavga etti İnce yükseldi" şeklinde konuştu.

Silivri'de konuşan İnce'nin açıklamaları şöyle:

- 'Bay Muharrem, Bay Muharrem' deyip durma, millet de sana Bay Bay Erdoğan der.

- Benim olmadığım meydanlarda bana laf söylüyorsun, beğendiğin bir televizyon kanalında karşıma çık tartışalım.

Muharrem İnce nasıl olur da bu kadar farklı kesimden insanlardan destek alır diyorlar. Bir Afrika atasözü der ki, "Eğer zebra tilki tavşan kaplan aslan geyik hepsi aynı tarafa doğru kaçıyorsa o ormanda yangın çıkmıştır."

- Onun yayınlarını kesintisiz veriyorlar. Benimkini 3-5 dakika veriyorlar. Onlar hükümetin televizyonu, benim milletin gönlünde yerim var.

- Söz veriyorum, Saray'ı engelli çocuklarımıza tahsis edeceğim. 16 senedir milletvekiliyim, 14 sene kirada oturdum. 1 buçuk senedir bir evim oldu. Evim bana zaten saray gibi geliyor, benim ne işim var Saray'da?

- Erdoğan kiminle kavga ettiyse o yükseldi. Faizle kavga etti faiz, dolarla kavga etti dolar, İnce ile kavga etti İnce yükseldi