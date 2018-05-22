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İnce, “Atlayın gençler Çankaya'ya gidiyoruz” dedi, Kılıçdaroğlu ekledi: Recep Bey'i SGK'ya bırakın, emeklilik işlemlerini başlatsın

CHP milletvekili listelerinin Kılıçdaroğlu ve İnce arasında gerginliğe sebep olduğu iddia edilmişti

22 Mayıs 2018 05:02

T24 Haber Merkezi

Milletvekili aday listesi nedeniyle gerginlik yaşadıkları iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medyada son dönemlerin en dikkat çeken 'siyasi paslaşmaları'ndan birine imza attı.

Twitter hesabından, seçim çalışmaları sırasında kullandığı otobüsün canımdan, kendisine destek veren gençlerle çektirdiği selfie esnasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan CHP’nin cumhurbaşkanı İnce, “Atlayın gençler, Çankaya’ya gidiyoruz” yorumunu yaptı.

İnce’nin tweet’ini takipçileriyle yeniden paylaşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, “SGK’nın önüne kadar Recep Bey’i alın, emeklilik işlemlerini başlatsın” notunu düştü.

İnce ve Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları binlerce retweet aldı.

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