İnce: Adayın biri hapiste diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil (6)

DENİZLİ\'DE MİTİNG YAPTI

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Denizli\'de, kent turu attıktan sonra miting alanına geldi. Muharrem İnce konuşmasına \"Tamam mı gari, yetti mi gari\" sözleriyle başladı. 16 yıldır milletvekili olduğunu, sayısız miting yaptığını, toplantı yaptığını söyleyen İnce, \"Denizli\'de şehir içinde gördüğüm, bu alanda gördüğüm coşkuyu hiçbir alanda görmedim. Rahmetli Ecevit\'in aynı 77\'deki rüzgarını görüyoruz, diyorlar\" dedi.

\"BİRBİRİYLE ÇELİŞEN İKİ AÇIKLAMA VAR\"

Konuşmasında, ülkede birbiriyle çelişen iki açıklama yapıldığını söyleyerek devam eden Muharrem İnce, \"Türkiye\'de istikrar var, ekonomiyi düzeltiyoruz diyorlar. Nasıl yalan konuştuklarını anlatacağım. Bir istikrar var diyor, sonra \'Türkiye\'nin beka sorunu var\' diyor. İstikrar olan yerde gelecek sorunu olur mu? İstikrar varsa refah vardır. Gelecek beka sorunu olmaz\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Ey CHP köprü yaptın mı\" sözünü de hatırlatan Muharrem İnce, \"Ben sana sorayım mı? Sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Peki bir soru daha sorayım, Tekel yaptın mı? Sen Tüpraş yaptın mı? Petkim yaptın mı? Yav sen sattıklarının hesabını ver, onları kim yaptı, sen mi yaptın? O satılanları ucuza kapatanlara sesleniyorum; 24\'ünde bu devletin başına Muharrem İnce geliyor\" diye konuştu.

SAĞCI SOLCU YOK

Ülkede artık sağcı solcu olmayacağını söyleyen İnci, \"O defteri kapatıyoruz. Bitti o iş. Artık sağcı solcu değil, bir büyük uzlaşma, şemsiye, birlik, dirlik olacak. Ne onun adı? Cumhuriyet. Çocuklarımız, geleceğimiz, derdimiz bu. 70\'li yıllarda rahmetli Ecevit\'in sloganı vardı. \'Toprak işleyenin su kullananın\' derdi. Aramızda çiftçiler var. Size bir soru, tapular büfenin içinde mi bankada mı? Tarlalar ipotekli yav. Tapular bankada duruyor demek ki tapular gitmiş elden. Su kullananın diyorlar su da birliklerin. Allah\'ın izniyle topraklarınız da sizin olacak suyunuz da sizin olacak\" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bakın manifesto açıklıyor. Bana diyorlar ki sen ne zamana açıklayacaksın? Ben bu ülkeye yönetmeye adayım, manifesto demek gelecek bildirgesi demektir. 16 senedir memleketin canına okumuşsun, 16 senedir senin elini tutan mı var, neden yapmadın? Onu ancak ben söylerim, sen söyleyemezsin. Benimkisi gelecek bildirgesi olur, seninki iflas belgesi olur. AVM ekonomisi çökmüştür. Devlet, şirket, vatandaş borç altındadır. Refah dönemine geçeceğiz. Huzur dönemine gececeğiz. Onların en büyük çılgın projesi İstanbul\'u ikiye bölüp hafriyat çıkarmak olabilir, benim projem huzur olacak. İnşaat yapmak ufak iştir. Hakkari\'de İzmir Marşı\'yla Türk bayraklarıyla miting yaptık. Rize\'de miting yaptık, Antalya\'ya geçtik, gönül köprüsü kurduk. 81 milyona, AK Partili kardeşlerim size de sesleniyorum. Size de huzur gelecek, ayrı gayrı yok. İntikam almak yok, hakaret yok, gelecek tasarımı var.\"

\"TÜRKİYE\'NİN GELECEĞİ KADIN VE GENÇLERDE\"

\"Türkiye\'nin geleceği kadınlar ve gençlerdir\' diyerek sözlerini sürdürün Muharrem İnce, \"16 yıl sonra diyor ki \'Bana oy verin memleketi kurtarayım.\' İşin özetini söyleyeyim; memleketi bu hale düşürenler, memleketi bu durumdan kurtaramazlar. Çıkartın telefonları şöyle herkes canlı yayına geçsin şimdi. Bakın dünyada böyle bir yöntem yok. Bu Muharrem İnce ve arkadaşlarının fikri. Ama sosyal medyayı çıldırttınız yani. Hazır mı canlı yayın yapıyor muyuz? Hadi hep birlikte\" dedi.

\"HER EVE İŞ, HER AİLEYE E\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a eleştirilerini sürdüren Muharrem İnce, \"Sayın Erdağan \'çıraklık dönemin\' dedi, sonra \'kalfalık\' dedi sonra \'ustalık\' dedi, ben Denizli\'den son dönemini söylüyorum, emeklilik dönemi. Emekli cumhurbaşkanlarının maaşı bayağı iyi, geçim sıkıntısı çekmez, merak etmeyin. Metal yorgunluğu var diyor ya, bence metal paslanması var. İşletme körlüğü var, bu iş bitmiş, insanlar bu işten sıkılmış artık. Türkiye bütün kurumlarını tek bir adama teslim etmiş. Memleketin geleceği bir kişinin emrinde. Böyle bir yapı sağlıklı değildir. Tek adam gibi düşünmeyen herkes teröristtir. Benim size projem şu; her eve iş her aileye ev. Bunu birlikte başaracağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın\" diye konuştu.

DENİZLİ POLİTİKALARINI ANLATTI

Konuşmasına, \"Şimdi Denizli\'ye gelelim, Hazır giyime geleyim\" diyerek devam eden İnce, \"Türkiye olarak rekabet edeceğimiz, en fazla ihracatımızın olduğu sektör tekstil. Bunu korumamız lazım. Yeniden üretim ekonomisine dönmek için hazır giyeme, tekstile teşvik vermemiz lazım. Dış politikamız doğru olmazsa tekstili çözemeyiz. Önce başı dik, tutarlı bir dış politika, ey Almanya diye bağıran cumhurbaşkanı değil. Uçağı sen düşürdün ben düşürdüm yarışına girersen, Denizli\'deki tekstil bundan etkilenir. Üretim nerede yapılıyorsa teşviği oradan vereceğiz. Tasarıma, markalaşmaya önem vereceğiz. Avrupa ve Rusya\'da dükkan tutmaları için kira yardımında bulunacağız, onların uzmanlaşması tanınan bir firma olmaları için Türkiye\'de üç tane tasarım ve moda akademisi açacağız. Bunlardan birisini Denizli\'ye açacağız. Girişimcinin nitelikli eleman sağlaması için üniversite-sanayi işbirliğini geliştireceğiz. Dış politikanın gereksiz gerginliklerine son vereceğiz. Ayrıca KOBİ\'lerin Eximbank kredilerine daha kolay ulaşmalarını sağlayacağız. Ekonomi iyi mi gidiyor kötü mü gidiyor? Bir takım rakamlar var \'iyi gidiyor\' diyor. Ekonomi iyi gidiyorsa dolar neden yukarı gidiyor. Nisan ayında bir aylık enflasyon 1.87. cari açık 53 milyar dolar. Hastada tansiyon tavan yapmış, kolesterol fırlamış, yakında kalp krizi kapıda. Nasıl kandırıyorlar sizi? 2013, 14, 15, 16 bu yıllarda büyüme 2 ile 4 arasında gezmiş. Ne olmuş da 2017\'de, 7.4 büyüme oldu. Doping yaptılar. Doping zararlıdır, yan etkisi vardır. Ayağa kalkamayacak hastaya doping verirseniz ciğerlerine zarar verirsiniz, beygire bile doping yaparsanız yarışı iptal ederler. Türkiye\'de inşaata yüklenerek doping yaptılar. Zararını çekeceğiz, ki başladık. Yan etkisi yükselen dövizdir, bozulan mali dengedir, bunların hepsi kapıdadır. Ekonomiyi diploması olan biri rahatlıkla anlayabilir. Diploman varsa anlarsın, illa ekonomi diploması olması şart değil. Ekonomiyi halk dilinde anlatayım. Maaşı aldın, bordroyu alacaksın, televizyonun altına koyacaksın. Maaşı aldığın gün. Markete git yarım kilo peynir, zeytin, bir ekmek, çay al, tuz al, şeker al, onun da fişini al. Onu da o maaş bordrosunun yanına koy. Bir sene sonra yine borduyu al yine markete git koy fişini. İkisine yan yana maaş ne kadar artmış peynir, şeker ne kadar artmış. Eğer maaş fazla artmışsa işler iyidir. Eğer peynir artmışsa batıyoruz demektir. Hangisi daha fazla artıyor, peynir\" dedi.

\"NEDEN OYUMU SANA VEREYİMİN\" CEVABINI VERDİ

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Muharrem İnce oyumu neden sana vereyim diyenlere de nedenini söyleyiyim. Bir; ekonomiyi düzeltmek için önce yargıyı düzeltmemiz lazım. Yargı düzelmeden ekonomi düzelmez. Ne yaparsan yap düzelmez. Önce çay toplamayan bir yargı, bağımsız yargı. Bağımsız ve adil bir yargı düzeni kuracağız. O yargı gerekirse beni, gerekirse Erdoğan\'ı yargılayacak. Neden korkuyoruz ki ? Neden korkalım ben neden korkayım? İki; bunu kurduktan sonra yabancı yatırımcı Türkiye\'ye güven duyacak. Üçüncüsü; liyakat esas olacak. Merkez Bankası\'na, ekonomiyle ilgili diğer kuruluşlara bir bürokrat atarken CHP\'li mi diye bakmayacağız, likayata bakacağız. Dördüncüsü; ideolojik saplantılara bağlı kalmayacağız. Bir diğeri üretim ekonomisi kuracağız. İsraf değil insaf diyeceğiz. Neden parti rozetimi çıkardım, oraya da geleyim. Muharrem İnce aday olduğu zaman neden altı oku çıkardı? Altı ok benim canım ciğerim. Türkiye\'nin yüzde yüzü CHP\'li değil. Tek olan şey hepimizindir. Atatürk tek kurtarıcımız, tektir. Vatan tek. Bayrak tek. Hepimizindir. Cumhurbaşkanı tek, o da hepimizindir. Partili cumhurbaşkanı olmaz, bu doğru değil. Allah\'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğum zaman kısa sürede adil bir yargı düzeni kuracağız. Belli bir süre sonra parti genel başkanlarını Çankaya Köşkü\'nde toplayıp Türkiye\'nin sorunlarını parti başkanlarıyla birlikte konuşacağım, tarafsız cumhurbaşkanı olacağım.\"

Türkiye\'de meydanlarda neyi konuşacağını da anlatan İnce, \"İnsanoğlu kendi kol gücünden hayvanların gücünden yaralandıktan sonra suyun gücünden yararlanmaya başladı. Sonra buharı keşfetti. Sonra elektriği keşfetti. Dijitali keşfetti, sonra endüstri 4.0 dedi. Nesnelerin iletişimi. Herkese sesleniyorum, eğer bunu kavrayamazsan 100 yıl fakir kalacaksın. Bir fizik öğretmeni olarak, AK Parti\'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Sizin çocuklarınız, CHP\'linin çocukları kadar değerlidir. Ben çocuklarınızı iyi yetiştirmek istiyorum\" dedi.

ÖĞRENCİLERE BURS VAADİ

Hükümetin emeklilere biner TL maaş vaadini hatırlatan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"Emeklilere biner lira ödemeye karar verdi, teşekkür ediyorum. Biz önermiştik. Bir öğretmen cumhurbaşkanı olarak gençlere üniversite öğrencilerine sözüm 19 Mayısta gençlik bursu, 29 Ekim\'de Cumhuriyet bursu. Karşılıksız. Burs olarak verilecektir Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Yetmez. Pamukkale\'ye giriş kaç para, 35 TL mi? Türkiye Cumhuriyeti\'nde Allah\'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğum zaman, öğrenci kimliği gösteren herkes bütün müzelere serbest girecek. Eğer 81 milyonluk ülke gençlerine sınavı parayla yapıyorsa yazıklar olsun. Sınav ücretlerini kaldıracağız. Ah ah bir şey daha söyleyeyim. En önemlisi şu anda 10 bin dolayında bilgisayar mühendisi var. En kısa sürede bunu on katına çıkartacağız, bu ülkeyi böyle kalkındıracağız\" diye konuştu.

\"SİZDEN BİR AVUÇ PİRİNÇ İSTİYORUM SİZE BİR KAZAN PİLAV YAPAYIM\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a eleştirilerini sürdüren Muharrem İnce, \"Tek dertleri beni indirmek\' diyor. Vallahi değil billahi değil. Benim davam bu ülkenin gençleri. Bu ülkenin çocukları. Onların işsiz kalmasına dayanamıyorum. Benim derdim doları indirmek, benzini, mazotu indirmek. Ha onların inmesi için senin de inmen gerekiyor mu, e o zaman in be kardeşim. Meydan meydana gezdin, dünya beşten büyük dedin. E Türkiye de tekten büyük. Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağız. Neden kaldıracağız. Cumhurbaşkanı kimseyi kızdırmayacak. Peki oylarımız ne olacak ? Burada avukat arkadaşlarımız var mı? Türkiye\'deki avukatlara sesleniyorum. Cübbelerinizi araçlarınızın içinde tutun. Ola ki gerekebilir. Binlerce avukatla, onlarla birlikte YSK\'ya gideceğiz, hiç merak etmeyin. Benim sizlerden Türkiye\'de barışı gerçekleştirebilmemiz için, ekonomik büyümeyi gerçekleştirmemiz için, adil bir paylaşımı gerçekleştirmek için istediğim küçücük bir şey. Sizden bir avuç pirinç istiyorum size bir kazan pilav yapayım\" dedi.

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitingin ardından Denizli\'den ayrıldı.

Taylan YILDIRIM - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

FOTOĞRAFLI