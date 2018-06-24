İnce: AA yine aynı numarayı yapacak, sandık başlarından ayrılmayın, YSK kimsenin kuklası olmasın!

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından ilk açıklama CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gelen İnce, "Anadolu Ajansı'nın Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerden başlayacağını, numara yapacağını hepimiz biliyoruz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'na işini hukuka uygun yapması çağrısında bulunan İnce, sandık başından ayrılınmaması gerektiğini tekrarladı ve "Sandıkları terk etmeyin. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayınız. Yetkililere teslim ettikten sonra seçim kurullarının önüne gidiniz. Hakkınızı korumak için buradayız" diye konuştu.

YSK'ya: Görevinizi yapın, doğru düzgün yapın

YSK üyelerine 'görevlerini doğru düzgün yapma' çağrısında bulunuyoruz diyen İnce, "Kimseden korkmayın, adil bir yarış istiyoruz" ifadelerini kullandı. İnce'nin açıklamalarının tamamı şöyle:

"Değerli arkadaşlarım. Şu anda sandıklar açıldı. Bütün sandık görevlilerimizden şunu rica ediyorum. Anadolu Ajansı bu seçimi belirmeyecek. Bu seçimi millet belirleyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız, kuşkum yok. Sandıkları asla terk etmemelerini, Anadolu Ajansı'nın Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerden başlayacağını, numara yapacağını hepimiz biliyoruz. Referandumda yüzde 68'den başlayıp düştüler. Buna inanmayın. Sonucun çok iyi olacağından kuşku duymayın. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başından ayrılmayın. Islak imzalı tutanakları teslim ettikten sonra lütfen seçim kurullarının önüne gidiniz. Ben buradayım, YSK'ya çok yakın mesafedeyim. Hiç merak etmeyin. Hakkınızı korumak için buradayız. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz sadece. Görevinizi yapın, doğru düzgün yapın. Yasalara, anayasaya uyarak yapın. Kimseden korkmayın. Adil bir yarış istiyoruz. Ve çıkacak sonuçtan sonra sakın taşkınlık yapılmasın istiyorum.