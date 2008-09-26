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Spor

Ince: "Tugay hala iyi"

26 Eylül 2008 03:00


Blackburn Rovers'ın menajeri Paul Ince, Everton maçında yıldızlaşan ve maçın oyuncusu seçilen 38 yaşındaki Tugay Kerimoğlu'na övgüler yağdırdı. 

38 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Tugay Kerimoğlu'nun sezon boyunca maçların büyük çoğunluğunda oynayamayacağı biliniyor.

Ancak çarşamba günü oynanan Everton karşılaşmasında Tugay'ın maçın oyuncusu seçilmesiyle Türk oyuncu hocası Paul Ince'in övgülerine layık görüldü.

Ince yaptığı açıklamada "Tugay belki de takımımızın büyük babası. Ancak o hala fantastik bir oyuncu. Onun pas isabeti takıma büyük bir soğukkanlılık ve güven getiriyor. Tugay her ne kadar yaşlanmış olsa da değişmedi. O hala 10 yıl önceki heyecanını koruyor. Ama yine de dikkatli olmamız ve onu fazla yormamamız gerekiyor" diye konuştu.

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