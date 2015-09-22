İnatçı vatandaş 9 liralık otopark ücretini 3 yıl sonra geri aldı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkına ödediği para yüzünden mahkemeye başvuran Arif O., 9 liralık otopark ücretini 3 yıl sonra geri aldı.

DHA’da yer alan habere göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne zehirli guatr ve hipertiroid rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Arif O., sık sık gittiği hastanede otopark ücreti alınmasını yargıya taşıdı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, 20 Şubat 2012 tarihinde ödenen 9 liralık otopark ücretinin 21 Ekim 2012 tarihinde davacı Arif O.'ya iadesine karar verdi. Ancak Danıştay davayı usulden bozdu ve dava yeniden görüldü.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından yeniden görülen davada 3 yıl sonra yine aynı karar çıktı. Mahkeme , bin 680 lira tutarındaki mahkeme masrafları ile davacı Arif O'nun avukatlık ücretinin de davalı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ödenmesine hükmetti.

‘Alışveriş merkezlerinde bile ilk 3 saat ücretsiz...’

İstanbul 8. İdare Mahkemesi 3 sayfalık kararında, Danıştay'ın İstanbul’un genelindeki alışveriş ve ticaret merkezi gibi yerlerin otoparklarında ilk üç saate kadar ücret alınmamasına yönelik kararını hatırlattı.

Avukat Yusuf Kuvvet tarafından açılan davada karar veren mahkeme, "Tamamen ticari amaç için inşa edilen alışveriş merkezlerine gelen tüketicilerden bile ihtiyaçlarını gidermeleri gereken makul süre için otopark ücreti alınması hukuka aykırı kabul edilmişken, sağlık hizmeti nedeniyle hastaneye gelen kişilerden ilk üç saatten daha kısa süreli kullanımlar da dahi otopark ücreti alınması hakkaniyete aykırılık teşkil edecektir" ifadelerine yer verdi.

Üniversite hastanesi otoparkının tamamen ücretsiz olmasının ise amaç dışı kullanımlara sebebiyet verebileceğinin belirtildiği kararda, ‘makul kullanım sürelerini’ aşan otopark kullanımlarından ücret alınabileceği ifade edildi.

‘Devlet hastanelerinde otopark ücreti alınmıyor’

İstanbul 8. İdare Mahkemesi kararında, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlardan sağlık hizmeti almak amacıyla gelenlerden otopark ücreti alınmamasını da örnek gösterdi. Üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı olmadığı ancak alınan sağlık hizmetinin de farklı değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği kararda, konuyla ilgili düzenleme yapılmasının UKOME kararı ile mümkün olacağı ifade edildi.