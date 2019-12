'İnanırsak, turu atlarız'

Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, camia olarak aynı şeyi düşünüp, inanmaları halinde UEFA Kupası'nda turu atlayacaklarını söyledi.



Korkmaz, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Merkezi'nde, yarın Hamburg ile yapacakları karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözlerine, Çanakkale Zaferi'nin 94. yıldönümünü kutlayarak başlayan Bülent Korkmaz, kadrodaki eksikler konusunda, "Her oyuncuma güveniyorum, inanıyorum. Biz Galatasaray takımıyız, her oyuncumuz önemlidir. Eksik oyuncularımız var ama biz büyük bir takımsak ki takımız, büyük bir camiaysak ki öyleyiz, her şeyin üstesinden gelmeliyiz" dedi.



Büyük takımlarda cezalılar ve sakatların olabileceğini ifade eden Korkmaz, "Eksi yönlerimizi artıya çevirmek bizim elimizde. Bunun üstesinden geleceğiz. Bu, sadece motivasyonla da olmuyor. Taktik disiplin içinde olmalıyız. Varsayımlarla hareket etmiyorum. Elimizdeki mevcut oyuncular içinden en iyi kadroyu çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.



Korkmaz, yarınki maçın, Galatasaray'ın kuruluş amaçları ve vizyonu düşünüldüğünde tarihi bir önem taşıdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu vizyon dahilinde, yabancı bir takımı yenmek için sahaya çıkacağız. Hedefimiz, taraftarlarımıza bahar aylarında, kısa kollu Avrupa kupası maçı izlettirmek. Taraftarlarımızdan, maç bitene kadar bizi desteklemelerini ve her oyuncumuzu yüreklendirmelerini istiyorum."



"TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERMELİYİZ"



Bülent Korkmaz, yarın sahada 'takım' olduklarını göstermeleri gerektiğini belirterek, "Oynayan ya da oynamayan futbolcuların, burada çalışan bütün personelin aynı düşüncede olması lazım. Buna, Galatasaray'da olan herkesi sayabilirsiniz. Hep beraber istersek, inanırsak, her şeyi başarırız. Eksikler var ama arkasına sığınmak doğru değil. Gerçeklerle hareket etmek gerekir. Yarın statta hiçbir koltuğun boş kalmayacağına inanıyorum. Onların muhteşem desteği ve tezahüratlarıyla turu atlayacağız" ifadelerini kullandı.





SARACOĞLU MOTİVASYONU



Korkmaz, UEFA Kupası finalinin Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak olmasının, takım olarak kendilerini değil, Galatasaray camiasını ayrı bir şekilde motive ettiğini vurguladı.



İlk maçta alınan 1-1'lik sonucun avantajlı bir skor olduğunu vurgulayan Bülent Korkmaz, "Kendi evinizde, taraftarınızın önünde oynuyorsunuz. Önemli eksikler var ama Galatasaray takımı 11 kişi çıkıyorsa, her zaman hazırdır. Ben ve oyuncularım bu maça hazırız. Her iki takım için de zor bir maç olacak, ama bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.



"ARDA İÇİN YARINI BEKLİYORUZ"



Bülent Korkmaz, Arda'nın dün antrenmanı bitiremediğini ve şu an için oynayacak durumda olmadığını söyledi.



Arda için, "Yarına kadar ne olur, bilemiyorum" ifadesini kullanan Korkmaz, Lincoln ile özel bir görüşme yapıp yapmadığının sorulması üzerine, "Ben her oyuncumla konuşuyorum. Trabzonspor maçından sonra Lincoln'ün Hamburg maçında oynayacağını söylemiştim. Her oyuncum gibi onunla da görüşüyorum" yanıtını verdi.



Bülent Korkmaz, "İmkanınız olsaydı yarınki maçta oynar mıydınız?" sorusu üzerine, "Artık teknik direktörüm. Futbolculuk geride kaldı" dedi.



Hamburg Teknik Direktörü Martin Jol'ün, ilk maçtan sonra yaptığı, "Türkler titredi" şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Korkmaz, "Ne olacağını yarın göreceğiz" demekle yetindi.



"SEMİH HİÇ MAÇ YAPMADI"





Bülent Korkmaz, genç futbolcu Semih'e yarınki maçta görev vermeyeceğini açıkladı.



Geçmişte görev aldığı takımlarda genç oyunculara şans tanıdığını belirten Korkmaz, "Semih'i de oynatmayı her zaman düşünüyorum, ama kendisi bırakın resmi maç oynamayı, hazırlık maçı bile yapmadı. Maç eksiği var. En son PAF takım maçında oynattık. Onu oynatmak istiyorum, ama bazı nedenlerden dolayı oynatamıyorum. İlerideki haftalarda sahada görebilirsiniz. Milli takım arası bu açıdan işimize yarayacak. Sırf Semih değil, PAF takımından bazı oyuncuları da düşünüyorum" dedi.





"HAKEMLER BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLMALI'



Bülent Korkmaz, Turkcell Süper Lig hakemleriyle ilgili bir soru üzerine, "Hakemlerle ilgili yorum yapmaktan kaçınıyorum. Benim bu konuyla ilgili konuşmam doğru değil, çünkü geriye dönüş yok. Önemli oyuncular için hakemlerin biraz daha dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Bunu kamuoyu ve yöneticilerimiz de zaten dile getiriyor" diyerek konuşmasını tamamladı.