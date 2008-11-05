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Spor

'İnanılmaz bir finaldi'

Formula 1'in efsanevi isimlerinden Michael Schumacher, Brezilya Grand Prix'ini, "izlediği en iyi yarış" olarak nitelendirdi. Schumacher, "Şampiyonluk Hamilton'un kaderinde vardı" ifadesini kullandı

05 Kasım 2008 02:00


Formula 1'in efsanevi isimlerinden Michael Schumacher, Brezilya Grand Prix'ini, "izlediği en iyi yarış" olarak nitelendirdi. Schumacher, "Şampiyonluk Hamilton'un kaderinde vardı" ifadesini kullandı.



Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olarak kırılması güç bir rekorun altına imza atan Michael Schumacher, kişisel web sitesinde, Lewis Hamilton'a dünya şampiyonluğunu getiren Brezilya Grand Prix'sini değerlendirdi.

Ne pilot ne de seyirci olarak hayatı boyunca böyle bir yarış görmediğini belirten Schumacher, "İnanılmaz bir finaldi. Sanırım şampiyon olmak Hamilton'un kaderinde yazılıydı" ifadelerini kullandı.

Efsanevi pilot, şampiyonluğu 1 puan farkla kaybeden Felipe Massa'ya da övgüler yağdırdı. Massa'nın sezonu yüzünün akıyla bitirdiğini vurgulayan Schumacher, "Felipe, Brezilya'daki performansı ile pilotluk becerilerine hala şüpheyle yaklaşanlara en güzel yanıtı verdi" yorumunda bulundu.

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