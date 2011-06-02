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Ekonomi

İNAN KIRAÇ'TAN YAZILI AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A)

02 Haziran 2011 20:32

-İNAN KIRAÇ'TAN YAZILI AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - İş adamı İnan Kıraç, Emre Kongar ile seçimlerin muhtemel sonuçlarını konuştuğu ve yemeğine bahse girdiği sohbetin ''güvenilir bir kaynağa dayalı'' değil, kişisel izlenimlere ilişkin olduğunu belirterek, ''Adımın bir süredir siyasete karıştırıldığı, şaşırarak izlediğim ve hakikati yansıtmayan haberlerden samimi olarak rahatsızlık duyuyorum'' dedi. Eşi Suna Kıraç ile bir haftadır daha önceden planlanmış bir program için İstanbul dışında olduğu belirtilen Kıraç, son günlerde basında kendisi hakkında yer alan haberler üzerine bir açıklama yaptı. Kıraç, açıklamasında şunları kaydetti: ''Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Cüneyt Arcayürek, Emre Kongar'la seçimler üzerine görüş alışverişinde bulunduğumuz ve daha önceki seçim dönemlerindeki gibi görüş ve tahminlerimizi birbirimize bildirdiğimiz sohbetimizin sonlarına şahit olmuştur. Sayın Arcayürek'in 26 ve 28 Mayıs 2011 tarihlerinde görüşlerini bildirdiği yazılar üzerine spekülatif yorumlar yapılmaktadır. Sayın Kongar ile seçimlerin muhtemel sonuçlarını konuştuğumuz ve yemeğine bahse girdiğimiz sohbetimiz 'güvenilir bir kaynağa dayalı' değil, kişisel izlenimlerimize ilişkindir. Adımın bir süredir siyasete karıştırıldığı, şaşırarak izlediğim ve hakikati yansıtmayan haberlerden samimi olarak rahatsızlık duyuyorum.''

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